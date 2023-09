RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Ecco la favorita! Diretta gol live score (1^ giornata, 1 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA FAVORITA

Nei risultati di Serie C abbiamo una favorita d’obbligo per quanto riguarda il girone B: si tratta del Perugia, che due giorni fa ha ricevuto la notizia (abbastanza scontata) del ricorso respinto circa la riammissione in Serie B. Il Perugia chiedeva il ripescaggio al posto del Lecco, che inizialmente era stato escluso; il primo ricorso del Grifone era stato accolto ma poi sono inevitabilmente cambiate le carte in tavola, dunque ora il club umbro si trova a dover giocare in una Serie C che ha conosciuto per l’ultima volta nel 2020-2021, dopo una incredibile retrocessione attraverso il playout perso ai rigori contro il Pescara.

Un Perugia che in quella stagione era stato autore di una straordinaria rimonta: terzo in classifica a poche giornate dal termine, aveva prima sorpassato il Sudtirol e poi scavalcato il Padova, facendo valere un decisivo 3-0 ai biancoscudati ottenuto al Renato Curi. Come sappiamo emergere dai risultati di Serie C può essere dannatamente difficile: il Grifone ha costruito una squadra per l’immediata promozione, ma mancare il primo posto nel girone B potrebbe essere un problema dovendo poi andare a giocare i playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA LA STAGIONE!

Finalmente anche per i risultati di Serie C è tempo di alzare il sipario: il campionato di terza divisione prende il via venerdì 1 settembre con la sua prima giornata. La grande novità della stagione risiede proprio nel calendario: se l’anno scorso la domenica vedeva in programma più di 20 partite, con sabato e lunedì a fare da cornice, adesso i risultati di Serie C si svilupperanno su quattro giorni con una divisione più equa tra venerdì, sabato, domenica e lunedì; prova ne è il fatto che già oggi sono in programma sette partite, cinque del girone B e due del girone A.

Le novità non mancano, così come purtroppo non sono mancati, durante l’estate, ricorsi e riammissioni, esclusioni e ripescaggi che ancora una volta hanno messo in dubbio lo svolgimento del campionato. Sia come sia, adesso siamo pronti a vivere questi risultati di Serie C; ricordiamo che la prima partita in programma è Catania Crotone alle ore 19:45, mentre le altre verranno disputate alle ore 20:45. Aspettando che si giochi, proviamo a presentare la stagione nel campionato di terza divisione con i suoi temi principali, detto che ancora una volta si tratterà di un’annata lunga…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere le prime partite per questi risultati di Serie C. Come detto non mancano novità e nuovi spunti di riflessione: nel girone B è tornato a giocare il Perugia, clamorosamente retrocesso nella passata stagione, e per gli umbri si tratterà di provare a fare quello che era accaduto l’ultima volta, cioè prendersi una promozione diretta nell’immediato. Le avversarie però ci saranno: questa sera troveremo in campo Carrarese e Gubbio che hanno sicuramente le armi per provare a fare un campionato di alta classifica, anche se entrambe l’anno scorso hanno avuto qualche saliscendi di troppo.

Nel girone C salutiamo il ritorno del Catania, che ha dominato il girone I di Serie D: la piazza etnea ha tanta voglia di riprendersi quello che era suo non troppo tempo fa, intanto però l’esordio sarà tutt’altro che agevole perché al Massimino arriva il Crotone, una delle principali candidate alla promozione diretta. Chi succederà a Reggiana e Catanzaro in questi due gironi? Inizieremo a scoprirlo tra poche ore, quando finalmente potremo dire che per i risultati di Serie C si potrà dare il via a una nuova, entusiasmante e parecchio incerta stagione.

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:45 Carrarese Fermana

Ore 20:45 Gubbio Pineto

Ore 20:45 Lucchese Perugia

Ore 20:45 Pontedera Sestri Levante

Ore 20:45 Rimini Arezzo

GIRONE C

Ore 19:45 Catania Crotone

Ore 20:45 Giugliano Sorrento











