Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (14^ giornata)

Un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C ci attende domenica 20 novembre: oggi iniziano i Mondiali in Qatar, ma naturalmente la terza divisione non si ferma e oggi prosegue il programma della sua 14^ giornata, avvicinandosi a grandi passi verso la conclusione del girone di andata. Le partite di domenica riguardano i gironi B e C, con quest’ultimo che terminerà lunedì con il posticipo serale Turris Pescara; confermato il lunch match delle ore 12:00 che questa volta sarà Carrarese Olbia per il girone B, poi larga parte del programma sarà alle ore 14:30 ma come di consueto avremo anche le sfide delle ore 17:30.

La situazione nei due gironi è diversa: infatti la classifica del girone B ci propone una coppia al comando (Cesena ed Entella, che hanno pareggiato nella sfida diretta lo scorso lunedì) ma poi un grande affollamento alle spalle perché nessuna riesce ancora a prendere il largo, mentre nel girone C il Catanzaro ha il fiato di Pescara e Crotone sul collo ma queste squadre stanno letteralmente facendo il vuoto rispetto al resto del gruppo. Vedremo allora quello che la domenica dedicata ai risultati di Serie C ci racconterà, nel frattempo proviamo ad approfondire quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla 14^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere una giornata molto intensa con i risultati di Serie C: il girone C, lo abbiamo detto, è davvero particolare perché il Catanzaro ha fatto 35 punti ma ha comunque Pescara e Crotone a ridosso, dunque non è bastata al momento una media di 2,69 punti per gara per prendere il largo e andare in fuga solitaria. In compenso le tre sorelle, così le potremmo chiamare, non hanno più alcuna avversaria: la coppia formata da Giugliano e Juve Stabia, orgoglio campano che si contrappone alle due calabresi di cui sopra, ha la bellezza di 11 punti di ritardo dalla terza in classifica – che è appunto il Crotone.

Certo può ancora succedere di tutto ma sembra davvero chiaro che il terzetto al comando della classifica sia destinato a fare gara a sé per la promozione diretta. Nel girone B come già rivelato il contesto è del tutto diverso, perché il passo delle prime è davvero più lento: Cesena ed Entella hanno meno di 2 punti a partita e questo ovviamente ha fatto sì che alle spalle di romagnoli e liguri si creasse un gruppetto compatto con la Reggiana che non decolla, il Gubbio in crisi e altre due realtà che stanno risalendo la corrente. Non ci resta che aspettare i risultati di Serie C di oggi e valutare come cambieranno le classifiche dei due gironi…

RISULTATI SERIE C: 14^ GIORNATA E CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 12:00 Carrarese Olbia

Ore 14:30 Alessandria Siena

Ore 14:30 Cesena Ancona

Ore 14:30 Pontedera Fiorenzuola

Ore 14:30 Torres Reggiana

Ore 17:30 Imolese Montevarchi

Ore 17:30 Lucchese Gubbio

Ore 17:30 Recanatese Rimini

Ore 17:30 San Donato Entella

Ore 17:30 Vis Pesaro Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena, Entella 25

Fiorenzuola, Reggiana 24

Gubbio 23

Siena, Carrarese 22

Ancona, Lucchese 21

Rimini 19

Pontedera 18

Torres 16

Imolese, Vis Pesaro, Recanatese 14

Alessandria 12

Olbia 11

Fermana 10

Montevarchi 9

San Donato 8

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Potenza

Ore 14:30 Giugliano Monopoli

Ore 14:30 Catanzaro Gelbison

Ore 14:30 Fidelis Andria Monterosi

Ore 14.30 Foggia Audace Cerignola

Ore 14:30 Latina Juve Stabia

Ore 14:30 Picerno Avellino

Ore 14:30 Viterbese Crotone

Ore 17:30 Virtus Francavilla Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 35

Pescara 32

Crotone 31

Giugliano, Juve Stabia 20

Gelbison 19

Monopoli, Latina, Foggia 18

Audace Cerignola 17

Monterosi, Taranto 16

Turris 15

Potenza 14

Avellino, Virtus Francavilla 13

Picerno, Viterbese 11

Acr Messina 10

Fidelis Andria 8











