RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: APPUNTAMENTO CON QUATTRO ANTICIPI!

Entriamo nello scenario dei risultati Serie C che venerdì 31 gennaio propongono quattro partite, i consueti anticipi: questa volta bisogna dire che non ci sarà il girone A e di conseguenza solo i gironi B e C saranno impegnati, come da tradizione le partite prenderanno il via alle ore 20:30 e ora proveremo a fare chiarezza sui temi più interessanti di questa serata. Nel girone B per esempio gioca la Vis Pesaro, che ospita il Campobasso al Tonino Benelli: una bella occasione per riprendere la marcia dopo l’ultima sconfitta, che ha impedito di scavalcare il Pescara e posizionarsi davvero nella zona fase nazionale dei playoff, anche se il torneo dei marchigiani rimane di altissimo profilo.

Il Campobasso invece è in forte calo: sarebbe costretto allo spareggio per non retrocedere se non fosse per la penalizzazione della Spal, al netto di questo è chiaro che la lotta alla salvezza si fa sempre più difficile per i molisani che, d’altro canto, rimangono sempre con la possibilità di giocare i playoff ma hanno bisogno di elevare il loro rendimento per ottenerli davvero. Ascoli Carpi invece è un match tra due deluse nel girone B, con la situazione dei bianconeri che sta rapidamente prendendo una piega pericolosa; meglio i biancorossi, che potrebbero fare il salto di qualità. Lo scopriremo vivendo insieme i risultati Serie C per la 25^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN GIRONE C INTRIGANTE

Parlando ancora dei risultati Serie C dobbiamo dire che sta facendo davvero molto bene l’Altamura: una squadra trasformata rispetto al pessimo avvio di stagione, lunedì scorso sfruttando l’impegno contro un Taranto ormai fuori da ogni lotta è arrivata una manita che ha consentito ai pugliesi di agganciare il treno playoff, l’Altamura oggi ha 31 punti che la rendono decima in classifica (in compagnia di Sorrento e Giugliano) e questa sera con un’altra bella occasione, la trasferta sul campo di una Cavese che ha perso settimana scorsa e, per quanto ancora virtualmente salva, ha solo due punti di vantaggio sulla quintultima posizione e dunque rischia molto.

A tale proposito sarà intrigante anche la sfida tra Giugliano e Foggia: abbiamo già detto dei campani che sono in zona playoff anche se il loro rendimento è calato bruscamente nel tempo, per quanto riguarda i satanelli abbiamo avuto una leggera ripresa e la classifica del girone C lo dimostra, ma l’obiettivo sarebbe quello di arrivare ai playoff e in questo caso bisognerà correre ancora parecchio. Tra poco dunque avremo questo venerdì sera dedicato ai risultati Serie C, non ci resta che aspettare che le quattro partite prendano il via…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: 25^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Ascoli Carpi

Ore 20:30 Vis Pesaro Campobasso

GIRONE C

Ore 20:30 Cavese Altamura

Ore 20:30 Giugliano Foggia