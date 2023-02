Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (27^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO I GIRONI B E C!

Sono ancora molte le partite che ci faranno compagnia con i risultati di Serie C per domenica 12 febbraio: prosegue il programma della 27^ giornata e in campo oggi avremo i gironi B e C, di cui abbiamo già avuto un antipasto ieri con i due anticipi, rispettivamente Olbia Entella e Crotone Foggia. Del girone B bisogna dire che il calendario della 27^ giornata terminerà domani con il Monday Night Reggiana Gubbio; in generale oggi avremo la consueta lunga lista di partite alle ore 14:30, poi la domenica si concluderà con la manciata di match previsti alle ore 17:30.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: FeralpiSalò capolista con la Pro Sesto!

La situazione delle classifiche nei risultati di Serie C è profondamente diversa: grande bagarre nel girone B con la già citata Reggiana che, sconfitta nell’ultimo turno, prova a mantenere su Cesena ed Entella un vantaggio che però è risicato e potrebbe aprire a scenari interessanti già nelle prossime settimane. Il girone C invece sembra già risolto in ottica promozione diretta: il Catanzaro è entrato nell’ottavo turno di ritorno con 11 punti di vantaggio sul Crotone, e visto il passo con cui sta viaggiando sembra difficile pensare che gli squali possano colmare l’intero gap.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

La situazione che quindi ci viene presentata con i risultati di Serie C ci parla di due gironi che sono diversi, ma questo riguarda soltanto la corsa alla promozione diretta: per il resto infatti, in entrambe le classifiche infuria la lotta per le posizioni nei playoff e ovviamente la qualificazione immediata alla fase nazionale. Nel girone B il calo sensibile del Gubbio ha aperto la porta a realtà come Ancona e Pontedera che, solide per tutta la stagione, ne possono approfittare ma occhio anche a Siena e Carrarese.

Nel girone C invece si mantengono in alta classifica Foggia, Juve Stabia e Audace Cerignola oltre al Picerno, ma bisogna considerare che l’Avellino, reduce dalla vittoria sul Crotone, sta lentamente arrivando e gli irpini vanno tenuti in grande considerazione, perché sono stati costruiti con ambizione e nelle due stagioni precedenti hanno fatto benissimo, qualificandosi direttamente alla fase nazionale dei playoff ma trovando sempre squadre dominanti davanti (la Ternana in un caso, il Bari nell’altro). Tra poco si tornerà in campo per i risultati di Serie C, non resta che scoprire come andranno le cose nella 27^ giornata…

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: Reggiana ko, il Cesena si avvicina!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: 27^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Alessandria San Donato

Ore 14:30 Fermana Ancona

Ore 14:30 Imolese Cesena

Ore 14:30 Lucchese Recanatese

Ore 14:30 Montevarchi Fiorenzuola

Ore 14:30 Pontedera Carrarese

RINVIATA Siena Torres

Ore 14:30 Vis Pesaro Rimini

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 58

Cesena 54

Entella 52

Ancona 48

Gubbio 43

Pontedera 41

Siena, Carrarese 39

Lucchese, Rimini 36

Fiorenzuola 35

Fermana 32

Torres 29

Vis Pesaro 27

Recanatese 26

San Donato 25

Alessandria 24

Olbia 23

Imolese 20

Montevarchi 18

GIRONE C

Ore 14.30 Gelbison Acr Messina

Ore 14:30 Giugliano Monterosi

Ore 14:30 Juve Stabia Taranto

Ore 14:30 Latina Virtus Francavilla

Ore 14:30 Monopoli Turris

Ore 17:30 Audace Cerignola Avellino

Ore 17:30 Fidelis Andria Pescara

Ore 17:30 Potenza Picerno

Ore 17:30 Viterbese Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 70

Crotone 59

Pescara 46

Foggia 39

Audace Cerignola, Picerno 38

Avellino, Monopoli, Juve Stabia 36

Virtus Francavilla 35

Giugliano 34

Latina, Taranto 33

Gelbison 30

Potenza 29

Monterosi 27

Turris 26

Acr Messina 22

Viterbese (-2), Fidelis Andria 18











© RIPRODUZIONE RISERVATA