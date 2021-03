Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: gli anticipi (33^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DELLA 33^ GIORNATA

Nuovo appuntamento coi risultati della Serie C: dopo alcuni recuperi che ci hanno tenuto compagnia solo lo scorso mercoledì, ecco che con oggi, sabato 27 marzo 2021 daremo il via a un nuovo turno della stagione regolare del terzo campionato nazionale e davvero siamo impazienti di scoprire i verdetti che ci arriveranno, per i tre gironi A, B e C, impegnati oggi per la 33^ giornata. Contrariamente a quanto accade di solito, per questo sabato il programma di incontri sarà ben fitto: andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserva il calendario, seguendo un ordine alfabetico e dunque dando subito spazio ai match del girone A. Qui infatti vediamo che primo fischio d’inizio sarà alle ore 12.30 tra Olbia e Albinoleffe, incontro dove i sardi dovrebbero finalmente tornare in campo dopo un lungo stop, imposto per lo scoppio di un focolaio covid all’interno dello spogliatoio. Da programma ricordiamo che alle ore 15.00 sarà spazio al match tra Como e Pontedera, come pure per la sfida tra Pistoiese e Lecco, dove gli arancioni tenteranno il riscatto, dopo aver incamerato pure il KO contro la Lucchese.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana ok, Giana sorride!

RISULTATI SERIE C: LE SFIDE IN PROGRAMMA

Sarà poi programma ben ricco in questo sabato riservato ai risultati della serie C anche per i gironi B e C, nella 33^ giornata. Calendario alla mano vediamo infatti che già nel gruppo B sarà fischio d’inizio alle ore 15.00 con la prima sfida tra Gubbio e Matelica: alla medesima ora daremo spazio anche al match Imolese-Perugia, con i grifoni pronti a riconquistare il secondo gradino della classifica del girone, dietro alla capolista Padova (che vanta be 67 punti). Solo alle ore 17.30 sarà poi la volta di Fermana-Modena, match che metterà in palio punti di peso per gli emiliani, fermi alla quarta posizione. Saranno poi due le sfide che ci faranno compagnia oggi per il girone C: la prima sarà alle ore 15.00 e vedrà affrontarsi Cavese e Catania. Solo alle ore 17.30 si completerà il quadro per i risultati della Serie C con l’incontro tra Bari e Paganese: partita dove i galletti vorranno mettere uno stop al trend negativo delle ultime settimane e riscattare anche l’ultimo KO raccolto contro il Catanzaro solo la scorsa settimana.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: colpaccio Juve Stabia

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 12.30 Olbia-Albinoleffe

Ore 15.00 Como-Pontedera

Ore 15.00 Pistoiese-Lecco

CLASSIFICA

Como 59

Pro Vercelli 58

Alessandria 56

Renate 55

Lecco 52

Pro Patria 50

Pontedera 48

Juventus U23 46

AlbinoLeffe 44

Grosseto 43

Carrarese 40

Pro Sesto, Novara 38

Piacenza 36

Pergolettese 35

Giana Erminio 34

Olbia 31

Pistoiese 27

Lucchese 26

Livorno 21

GIRONE B

Ore 15.00 Gubbio-Imolese

Ore 15.00 Imolese-Perugia

Ore 17.30 Fermana-Modena

CLASSIFICA

Padova 67

Sudtirol 62

Perugia 60

Modena 57

Triestina 51

FeralpiSalò 50

Matelica 49

Sambenedettese 47

Cesena 45

Virtus Verona 44

Mantova 43

Gubbio 41

Fermana 36

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 29

Legnago Salus 28

Fano 27

Arezzo 24

Ravenna 21

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone A: il Novara batte il Piacenza, lupi nei guai!

GIRONE C

Ore 15.00 Cavese-Catanoa

Ore 17.30 Bari-Paganese

CLASSIFICA

Ternana 75

Avellino 60

Catanzaro 54

Bari 53

Juve Stabia 49

Foggia 47

Catania 46

Teramo 42

Casertana 41

Palermo 39

Viterbese 35

Monopoli, Turris, Virtus Francavilla 34

Potenza 31

Vibonese 28

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA