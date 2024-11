RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CI ATTENDONO TRE POSTICIPI!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, lunedì 11 novembre 2024. Non è di certo una novità, anzi in questo caso possiamo aggiungere che oggi per le due categorie superiori inizia la pausa per le Nazionali e così nelle prossime ore sarà la Serie C a prendersi tutta la ribalta del lunedì sera con i tre posticipi che andranno a completare il programma della quattordicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025, che ha ormai superato il primo terzo della sua stagione regolare.

Una sola partita ci attenderà per quanto riguarda il girone A, ma sicuramente molto attesa perché nel gruppo più settentrionale i risultati Serie C alle ore 20.30 ci delizieranno con Padova Novara, sfida tra due delle piazze di maggiore blasone nella categoria e test succulento per la finora quasi perfetta capolista Padova, che viaggia a ritmi forsennati e naturalmente non ha alcuna intenzione di rallentare nel proprio inseguimento alla promozione in Serie B, sebbene siamo sicuri che il Novara non sarà un ostacolo banale.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DAL PADOVA ALLE SFIDE AL SUD

Nulla da segnalare per il girone B che ha già completato il proprio programma, possiamo passare allora al girone C, che questa sera ci offrirà ben due posticipi per i risultati Serie C della quattordicesima giornata. Anche nel raggruppamento più meridionale i fischi d’inizio sono in programma in contemporanea alle ore 20.30, quando potremo quindi cominciare a seguire il derby pugliese Taranto Audace Cerignola, ma anche Turris Altamura.

In questo caso i riflettori saranno tutti per l’Audace Cerignola, che con 25 punti già al proprio attivo in classifica può sicuramente puntare all’obiettivo massimo, cioè alla promozione che però sarà in palio solo per la prima di ogni girone. La concorrenza è forte ma l’Audace Cerignola ci può provare, tutto sommato senza eccessive pressioni perché sono altre le piazze dove la Serie B sarebbe quasi un “obbligo”. Dopo il pareggio contro il Crotone, il derby sarà l’occasione giusta per tornare alla vittoria?

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.30 Padova Novara

GIRONE C

ore 20.30 Taranto Audace Cerignola

ore 20.30 Turris Altamura