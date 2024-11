VIDEO PERGOLETTESE PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini il Padova vince in trasferta per 2 a 1 anche sul campo della Pergolettese come vedremo nelle immagini del video Pergolettese Padova con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i patavini iniziano bene la partita cercando subito di mettere in chiaro chi tenga in mano le redini del match sparando largo non di molto con Valente già intorno al 2′.

I minuti passano ed i veneti non tolgono il piede dall’acceleratore collezionando un paio di occasioni fallite con Fusi, la cui conclusione è stata parata in angolo da Cordaro al 16′, e con Russini, al 26′, prima che Delli Carri, su assist di Valente, insacchi la sfera con un colpo di testa vincente trovando il vantaggio per i suoi.

Nel secondo tempo il copione della sfida si ripete rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente ed è così che Russini firma la rete del raddoppio definitivo dei biancoscudati verso il 47′, sfuttando un errore commesso da Arini e su suggerimento di Fusi. Nel finale i gialloblu si mettono le mani nei capelli quando Parker coglie un palo al 68′ ed il neo entrato Basili alimenta inutilmente le speranze dei lombardi segnando un gol all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Renzi, proveniente dalla sezione di Pesaro, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Tonoli al 90’+4′ da un lato, Perrotta al 38′ e Liguori al 90′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dall’Euganeo in questa tredicesima giornata di campionato permettono al Padova di arrivare a quota 35 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pergolettese rimane incollata a 12 punti.

