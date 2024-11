RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IN SERATA CI SONO TRE PARTITE

Il weekend di campionato, iniziato venerdì con almeno una sfida per girone, si sta finalmente per completare con i posticipi della sedicesima giornata di campionato che si disputano per i risultati Serie C in serata a partire dalle ore 20:30. In concomitanza con la sfida di Serie B tra Cosenza e Modena, quest’oggi si sta per delineare il quadro completo del girone B di Serie C 2024/2025 dopo sedici turni disputati e c’è grande attesa per sapere se la capolista, ovvero il Pescara del tecnico Silvio Bandini, continuerà o meno a mantenere la vetta solitaria della classifica anche nel prossimo futuro.

Cominciamo quindi a dare un’occhiata più approfondita proprio alla gara tra Pescara e Pineto che si terrà allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. Questo derby abruzzese verrà impegnate appunto non solo due compagini risiedenti nella stessa regione ma che vestono anche entrambe il bianco e l’azzurro come colori sociali sebbene la situazione sia ben diversa per le due compagini se si guarda alla classifica. I padroni di casa hanno totalizzato praticamente il doppio dei punti rispetto agli ospiti, 33 contro 17, ma la squadra di msiter Tisci non si darà certo per vinta in partenza ricordando che i Delfini vengono anche dal pareggio maturato contro l’Arezzo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: I POSTICIPI DEL GIRONE B

Detto della capolista, proseguiamo con l’analisi di tutti gli altri risultati Serie C in questo lunedì sera valevole per il sedicesimo turno del campionato 2024/2025. Oggi 25 novembre 2024 si disputano infatti altre due partite valide per il girone B a cominciare da Carpi-Ternana, in programma allo Stadio Sandro Cabassi. Gli ospiti arrivavano al weekend in seconda posizione con 30 punti conquistati, al pari della Virtus Entella, e dunque a sole tre lunghezze di distacco dal Pescara in vetta. I padroni di casa non rimarranno però certo a guardare e proveranno a loro volta ad aggiudicarsi i tre punti e consolidare il proprio piazzamento nei playoff.

Un incontro che riguarda invece due squadre decisamente più attardate in classifica è quello tra Lucchese e Pontedera che si terrà presso lo Stadio Porta Elisa. In questo derby toscano si affronteranno due compagini che occupano rispettivamente la quattordicesima e la sedicesima posizione con 14 e 13 punti sin qui racimolati. Per i granata la vittoria in trasferta potrebbe voler dire abbandonare la zona retrocessione e scavalcare i dirette rivali di giornata e l’esito si preannuncia particolarmente incerto visto che entrambe le compagini vengono inoltre da un pareggio e una sconfitta ciascuna.

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.30

Carpi Ternana

Lucchese Pontedera

Pescara Pineto

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 33

Ternana (-2), Entella 30

Torres 29

Arezzo 25

Rimini 21

Pianese, Campobasso, Vis Pesaro 23

Gubbio 21

Carpi 18

Pineto 17

Perugia 15

Spal (-3), Lucchese 14

Pontedera 13

Ascoli 12

Milan Futuro, Sestri Levante (-3) 11

Legnago Salus 8