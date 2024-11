VIDEO AREZZO PESCARA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Euronics-Città di Arezzo le squadre di Arezzo e Pescara si annullano a vicenda senza andare oltre un semplice pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini del video Arezzo Pescara con i gol e gli highlights. Nel primo tempo gli adriatici iniziano bene la partita provando a passare anche in vantaggio subito verso il 14′ con un colpo di testa impreciso tentato da Brosco.

Gli amaranto rispondono sparando alto al 17′ con Pattarello e colgono anche la traversa al 21′ con Gucci. Un infortunio forza poi i biancazzurri ad effettuare una sostituzione in maniera prematura inserendo Tunjov al posto di Squizzato già intorno al 36′ e Plizzari evita il peggio disinnescando in angolo lo spunto di Pattarello al 40′.

Nel secondo tempo i Delfini protestano al 48′ quando, a loro giudizio, il direttore di gara non assegna un calcio di rigore per un presunto contatto falloso in area avvenuto tra Ferraris e Chiosa. Nel finale il Cavallino spreca una doppia occasione al 63′ con Guccione e Pattarello ed i toscani non battono l’estremo difensore avversario Plizzari nè con Renzi all’84’ nè con Lazzarini di testa all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Roberto Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Montini all’83’ da un lato, Tunjov al 37′ e Ferraris al 48′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quindicesima giornata di campionato permette all’Arezzo di raggiungere quota 25 ed al Pescara di portarsi a 33 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

VIDEO AREZZO PESCARA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS