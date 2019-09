Risultati Serie C/ Classifiche gironi, diretta gol live (4^ giornata, 15 settembre)

Piatto ricco quello dedicato ai risultati di Serie C per la quarta giornata, con particolare riferimento a domenica 15 settembre: da questa stagione infatti la Lega Pro ha stabilito un’inversione di tendenza e, nella speranza di richiamare più spettatori negli stadi, ha lasciato solo tre anticipi (uno per girone) al sabato, concentrando tutto il resto del programma – al netto del posticipo, confermato – sulla domenica con appena due fasce orarie, a differenza di quanto accadeva in passato. Questo significa che ancora una volta vivremo tante sfide: nello specifico saranno 9 a testa per il girone A e il girone B, mentre nel girone C ne avremo otto. Aspettiamo con trepidazione che si giochi, perchè bisogna anche valutare in che modo cambieranno le classifiche dei gironi dopo queste sfide; siamo solo all’inizio di una stagione lunga e che sarà animata dall’ampia griglia dei playoff, ma possiamo già trarre qualche spunto indicativo.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI DOMENICA

Per i risultati di Serie C attesi domenica partiamo dal girone A, dove il Renate è scattato bene contro tutti i pronostici: lo scorso anno i nerazzurri avevano faticato tantissimo mentre ora si presentano alla terza giornata con 6 punti e un interessante derby contro il Como, che potrebbe anche rappresentare il big match del giorno e che lancerebbe una delle due squadre verso la lotta per la promozione diretta. In crisi invece la Juventus U23 così come la Giana Erminio, nel girone B non ci sono squadre a zero punti ma Ravenna, Modena e Virtus Verona hanno raccolto un solo pareggio e devono riscattare la falsa partenza, attenzione invece al Padova che con tre vittorie sta già tentando di andare in fuga. Nel girone C questo ruolo compete alla Ternana, che oggi ospita il Monopoli: i rossoverdi arrivano da una stagione che definire deludente è dire poco, adesso però ci sono le possibilità per prendere vantaggio rispetto alla concorrenza. Attenzione alle due nobili neopromosse Bari e Avellino, che sanno di potersi giocare molto e puntano con decisione al salto di categoria.

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15:00 AlbinoLeffe-Pianese

ore 15:00 Carrarese-Pistoiese

ore 15:00 Lecco-Siena

ore 15:00 Olbia-Alessandria

ore 15:00 Pontedera-Novara

ore 17:30 Gozzano-Giana Erminio

ore 17:30 Juventus U23-Pro Patria

ore 17:30 Pergolettese-Arezzo

ore 17:30 Renate-Como

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 9

Renate, Pro Vercelli, Pontedera, Novara, Como, Olbia, Pianese 6

Alessandria 5

AlbinoLeffe, Carrarese, Pistoiese 4

Siena, Arezzo, Lecco 3

Pro Patria, Gozzano 2

Pergolettese 1

Juventus U23, Giana Erminio 0

GIRONE B

ore 15:00 Imolese-Modena

ore 15:00 Piacenza-Fermana

ore 15:00 Sambenedettese-ArzignanoChiampo

ore 15:00 Sudtirol-Reggio Audace

ore 17:30 Cesena-Triestina

ore 17:30 Feralpisalò-Virtus Verona

ore 17:30 Vicenza-Rimini

ore 17:30 Padova-Carpi

ore 17:30 Ravenna-Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 9

Reggio Audace, Carpi, Piacenza 7

Vis Pesaro 6

Vicenza, Rimini 5

Sambenedettese, Triestina, Sudtirol, Feralpisalò 4

ArzignanoChiampo, Cesena, Fermana 3

Gubbio, Imolese 2

Ravenna, Fano, Modena, Virtus Verona 1

GIRONE C

ore 15:00 Catania-Viterbese

ore 15:00 Paganese-Virtus Francavilla

ore 15:00 Teramo-Cavese

ore 15:00 Ternana-Monopoli

ore 17:30 Bisceglie-Potenza

ore 17:30 Catanzaro-Sicula Leonzio

ore 17.30 Picerno-Avellino

ore 17:30 Vibonese-Rende

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 9

Reggina, Picerno, Catanzaro 7

Viterbese, Potenza, Catania, Bari, Avellino 6

Paganese, Casertana, Bisceglie 4

Monopoli 3

Virtus Francavilla, Cavese 2

Sicula Leonzio, Vibonese 1

Teramo, Rieti, Rende 0



