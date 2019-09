Risultati Serie C/ Classifiche gironi, diretta gol live score (anticipi 4^ giornata)

I risultati di Serie C per la quarta giornata fanno riferimento alle partite di sabato 14 settembre: come ben sappiamo da quest’anno, con il dichiarato intento di riportare le persone allo stadio, la Lega Pro ha deciso di rivoluzionare il programma del fine settimana e ha stabilito che ci siano soltanto tre anticipi, regolarmente uno per girone. Dunque, anche oggi per il quarto turno assisteremo a tre partite: si giocano tutte alle ore 20:45 e nello specifico si tratta di Monza-Pro Vercelli (girone A), Gubbio-Fano (girone B) e Casertana-Rieti (girone C). Domenica il calendario sarà molto più ampio, ma intanto per i risultati di Serie C possiamo iniziare ad analizzare questi tre anticipi nell’attesa che si giochi, e che le classifiche dei gironi cambino introducendoci a quello che ci aspetterà in seguito.

RISULTATI SERIE C: I TRE ANTICIPI

Per i risultati di Serie C c’è ovviamente grande attesa per la partita del girone A: il Monza è partito fortissimo confermando le sue ambizioni di promozione diretta con una dirigenza solida e dalle ampie possibilità, dunque la Pro Vercelli va a giocare sul campo di una favoritissima e rischia grosso, anche se nell’ultimo turno sembra essersi ripresa e ha gli stessi obiettivi della formazione lombarda. L’anticipo del girone B è una partita per la salvezza: solo la scorsa domenica il Fano è riuscito a centrare il primo punto della sua stagione e dovrebbe ripetere il campionato scorso magari con qualcosa in più, il Gubbio va ancora a caccia della prima vittoria avendo pareggiato due volte, buono l’attacco ma decisamente da rivedere la difesa. La Casertana è sulla carta una delle potenze del girone C, ma ancora non lo sta confermando: i suoi punti sono 4 e la sensazione è che si possa fare molto di più. La sfida interna contro il Rieti è un’occasione da sfruttare, perchè i laziali hanno sempre perso in questo inizio di Serie C e sono in palese difficoltà.

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20:45 Monza-Pro Vercelli

CLASSIFICA

Monza 9

Renate, Pro Vercelli, Pontedera, Novara, Como, Olbia, Pianese 6

Alessandria 5

AlbinoLeffe, Carrarese, Pistoiese 4

Siena, Arezzo, Lecco 3

Pro Patria, Gozzano 2

Pergolettese 1

Juventus U23, Giana Erminio 0

GIRONE B

ore 20:45 Gubbio-Fano

CLASSIFICA

Padova 9

Reggio Audace, Carpi, Piacenza 7

Vis Pesaro 6

Vicenza, Rimini 5

Sambenedettese, Triestina, Sudtirol, Feralpisalò 4

ArzignanoChiampo, Cesena, Fermana 3

Gubbio, Imolese 2

Ravenna, Fano, Modena, Virtus Verona 1

GIRONE C

ore 20:45 Casertana-Rieti

CLASSIFICA

Ternana 9

Reggina, Picerno, Catanzaro 7

Viterbese, Potenza, Catania, Bari, Avellino 6

Paganese, Casertana, Bisceglie 4

Monopoli 3

Virtus Francavilla, Cavese 2

Sicula Leonzio, Vibonese 1

Teramo, Rieti, Rende 0



