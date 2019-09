Risultati Serie C/ Classifiche dei gironi, diretta gol live score (3^ giornata)

Ci attende oggi, domenica 8 settembre 2019, un altro giorno ricchissimo per i risultati Serie C. Ricordiamo infatti che quest’anno è cambiata la distribuzione delle partite nel corso del weekend: al sabato sono rimasti un anticipo per ogni girone, c’è poi un singolo posticipo al lunedì sera, ma tutto il resto degli incontri sarà in programma nelle prossime ore. Ricordiamo allora gli orari di tutte le partite odierne, a cominciare dal girone A: alle ore 15.00 avremo Arezzo Juventus U23, Giana Erminio Pianese, Pontedera Olbia e Pro Patria Pergolettese, mentre alle ore 17.30 avranno inizio Alessandria Renate, Como Monza, Pistoiese Gozzano, Pro Vercelli AlbinoLeffe e Siena Carrarese. Quattro squadre sono al momento a punteggio pieno: si tratta di Renate, Como, Olbia e soprattutto Monza, di sicuro la compagine più attesa nel girone A.

RISULTATI SERIE C: TUTTI GLI INCONTRI DI OGGI

Parlando dei risultati Serie C, passiamo adesso al girone B. Qui avremo in programma alle ore 15.00 Arzignano Gubbio, Fermana FeralpiSalò e Virtus Verona Cesena, mentre cominceranno alle ore 17.30 Fano Ravenna, Reggiana Imolese, Rimini Sudtirol, Triestina Piacenza e Vis Pesaro Sambenedettese. Riflettori puntati in modo speciale sulla Reggiana/Reggio Audace, unica squadra ancora a punteggio pieno in classifica fra tutte quelle che giocheranno oggi. Infine, scendiamo nel Meridione d’Italia per presentare anche tutti gli appuntamenti con il girone C. Qui avremo alle ore 15.00 Cavese Vibonese, Virtus Francavilla Casertana, Monopoli Catanzaro, Reggina Bisceglie, Rende Ternana e Rieti Bari, mentre il fischio d’inizio sarà alle ore 17.30 per Potenza Catania, Sicula Leonzio Paganese e Viterbese Picerno. Arriviamo alla terza giornata con Catania, Viterbese e Ternana ancora a punteggio pieno: ma che cosa potrà succedere oggi?

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 3^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Arezzo Juventus U23

Giana Erminio Pianese

Pontedera Olbia

Pro Patria Pergolettese

ore 17.30

Alessandria Renate

Como Monza

Pistoiese Gozzano

Pro Vercelli AlbinoLeffe

Siena Carrarese

GIRONE B

ore 15.00

Arzignano Gubbio

Fermana FeralpiSalò

Virtus Verona Cesena

ore 17.30

Fano Ravenna

Reggiana Imolese

Rimini Sudtirol

Triestina Piacenza

Vis Pesaro Sambenedettese

GIRONE C

ore 15.00

Cavese Vibonese

Virtus Francavilla Casertana

Monopoli Catanzaro

Reggina Bisceglie

Rende Ternana

Rieti Bari

ore 17.30

Potenza Catania

Sicula Leonzio Paganese

Viterbese Picerno



