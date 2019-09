Diretta Como Monza/ Streaming video e tv: bollente derby lombardo

Como-Monza, in diretta dallo stadio Sinigaglia di Como, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. I lariani si sono ripresentati alla grande ai nastri di partenza della nuova stagione tra i professionisti, dopo la promozione dalla Serie D ottenuta nel maggio scorso. Doppio 2-0 col Como che dopo la Pergolettese in casa ha messo in riga anche il Gozzano in trasferta, battuto con una doppietta di Gabrielloni nel corso della seconda frazione di gioco. Difesa ancora imbattuta per i lariani chiamati ora a un grande esame di maturità contro un’altra squadra a punteggio pieno. Il Monza di Berlusconi e Galliani e di Christian Brocchi in panchina che dopo aver espugnato Busto Arsizio ha brindato anche nella prima sfida in casa, 2-0 al Novara firmato dai gol di Finotto e Marchi. Chi dovesse vincere questo scontro si ritroverebbe dunque già proiettato in maniera convincente verso il vertice della classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Como Monza, alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COMO MONZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Como-Monza, in questa domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio Sinigaglia. I padroni di casa lariani allenati da Banchini schiereranno un 3-5-2 con Facchin; Bovolon, Toninelli, Solini; Iovine, Marano, Bellemo, H’Maidat, Loreto; Gabrielloni, Ganz. Risponderà il Monza di Brocchi schierato con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio; Armellino, Fossati, D’Errico; Chiricò; Brighenti, Finotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Monza favorito per la conquista dei tre punti contro il Como. Vittoria interna proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio viene quotato 3.20 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.05. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.65, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05.



