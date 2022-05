Risultati Serie C/ Diretta gol live score andata semifinali playoff, 25 maggio

RISULTATI SERIE C: SI ENTRA NELLA FASE FINALE!

I risultati Serie C torneranno a farci compagnia questa sera, mercoledì 25 maggio 2022, perché ci saranno in programma le due partite d’andata delle semifinali dei playoff. Il lunghissimo cammino della post season si avvia verso la sua conclusione, sono rimaste solamente quattro squadre su 28 a poter sognare ancora la promozione nel prossimo campionato di Serie B e le doppie sfide in programma fra oggi e domenica le dimezzeranno ulteriormente, lasciando naturalmente ancora in corsa solamente le due finaliste.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: Catanzaro in semifinale! Live score quarti playoff

Andiamo allora a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie C per le due partite d’andata delle semifinali dei playoff: il mercoledì sera comincerà alle ore 19.00 con Catanzaro Padova, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di FeralpiSalò Palermo per completare questo doppio incrocio tra il girone A e il girone C, con le squadre del girone B assenti soprattutto a causa della clamorosa eliminazione della Reggiana per mano della FeralpiSalò nel turno precedente.

Risultati Serie C/ Andata quarti playoff: diretta gol live score, squadre in campo!

RISULTATI SERIE C: IL REGOLAMENTO DELLE SEMIFINALI PLAYOFF

Presentando i risultati Serie C, può essere doveroso cosa dice il regolamento della competizione a proposito delle semifinali playoff. Questi confronti saranno disputati in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale effettuato già prima del turno precedente, che aveva determinato il tabellone. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il migliore punteggio, o la migliore differenza reti a parità di punti nelle due partite, avranno naturalmente accesso alla finale.

RISULTATI SERIE C/ Playout: Trento, Pro Sesto, Viterbese e Fidelis Andria salve!

In caso di ulteriore parità in base ad entrambi i criteri precedenti al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la situazione di parità perdurasse ancora, saranno eseguiti i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice, dal momento che nella Final Four i piazzamenti ottenuti nella stagione regolare non sono più una discriminante valida per ottenere la qualificazione al turno successivo – o in finale la promozione. Oggi si giocano le semifinali d’andata, il ritorno sarà domenica sera.

RISULTATI SERIE C, ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF

Ore 19.00 Catanzaro Padova

Ore 21.00 FeralpiSalò Palermo











© RIPRODUZIONE RISERVATA