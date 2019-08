Risultati Serie C/ Diretta gol live score e classifiche aggiornate dei gironi A, B, C

Dopo i pochi anticipi di ieri pomeriggio, ecco che le partite e i risultati di Serie C tornano protagonisti assoluti in questa domenica 25 agosto. Dopo quindi un’estate sorprendentemente tranquilla per il terzo campionato italiano, dove pure non si sono registrati grandi problemi nell’organizzazione dei calendari, e i primi incontri per la Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C, si fa dunque sul serio. Oggi infatti prenderà il via con tutti i crismi la prima giornata del campionato 2019-2020, con la formula dei 3 gironi (a divisione geografica) e 60 squadre e siamo davvero impazienti di conoscere quali saranno i primi risultati di Serie C che otterremo e che daranno la prima impressione alle varie classifiche. Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci proporrà il calendario per ognuno dei tre gironi.

RISULTATI GIRONE A

Per il girone A ricordiamo subito che nella prima giornata di Campionato il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 15.00 e quindi quando avranno luogo le sfide Pistoiese-Albinoleffe, Pro Vercelli-Pianese e Siena-Olbia. Si dovrà attendere quindi le ore 17.30 per poter assistere alle altre partite del gruppo e tra queste vogliamo certo mettere in luce gli incontri Arezzo-Lecco, con i blu azzurri neopromossi dalla Serie D, il big match lombardo tra Pro Patria e Monza e la sfida Giana Erminio-Renate.

GIRONE B: RISULTATI E SITUAZIONE

Nel girone B il calendario delle partite (e dei risultati) della Serie C però varia un poco per questo primo turno, in rispetto degli accordi tra società fissati anche dalla lega. Ecco quindi che il primo incontro del tabellone sarà previsto per le ore 15.00, quando avranno luogo le partite Vis Pesaro-Sudtirol, Arzignano-Piacenza e Carpi-Cesena. E’ stato quindi spostato alle ore 16.30 l’incontro tra Triestina e Gubbio, con i biancorossi di ritorno da un ultimo test match di prestigio con la Juventus di Sarri: alle ore 17.30 sono invece stati messi gli altri incontri, tra cui Modena-Vicenza.

RISULTATI GIRONE C, IL PUNTO

Ancor più movimentato il programma delle partite per il girone C della Serie C: il primo fischio d’inizio, dopo l’anticipo di ieri sera, lo udiremo oggi pomeriggio alle ore 15.00 con la sfida tra la neopromossa Avellino e il Catania: alle ore 16.30 sarà invece la volta di Catanzaro-Teramo e Virtus Francavilla-Reggina. Alle ore 17.30 ci aspetta un altro gruppo di incontri, dove spicca la sfida Sicula leonzio Bari: solo un’ora dopo si accederanno Monopoli-Vibonese e Viterbese-Paganese. Si attenderà le ore 20.45 per l’ultimo incontro della prima giornata di Serie C e quindi Cavese-Picerno.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15:00 Pistoiese AlbinoLeffe

Ore 15:00 Pro Vercelli-Pianese

Ore 15:00 Siena-Olbia

Ore 17:30 Alessandria-Gozzano

Ore 17:30 Arezzo-Lecco

Ore 17:30 Como-Pergolettese

Ore 17:30 Giana Erminio-Renate

Ore 17:30 Pro Patria-Monza

GIRONE B

Ore 15:00 Arzignano-Piacenza

Ore 15:00 Carpi-Cesena

Ore 15:00 Vis Pesaro-Südtirol

Ore 16:30 Triestina-Gubbio

Ore 17:30 Fano-Sambenedettese

Ore 17:30 Fermana-Ravenna

Ore 17:30 Modena-Vicenza

Ore 17:30 Rimini-Imolese

Ore 17:30 Virtus Verona-Padova

GIRONE C

Ore 15:00 Avellino-Catania

Ore 16:30 Catanzaro-Teramo

Ore 16:30 Virtus Francavilla-Reggina

Ore 17:30 Potenza-Casertana

Ore 17:30 Rende-Bisceglie

Ore 17:30 Sicula Leonzio-Bari

Ore 18:30 Monopoli-Vibonese

Ore 18:30 Viterbese-Paganese

Ore 20:45 Cavese-Picerno



