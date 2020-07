Risultati Serie C/ Diretta gol live score: si gioca il secondo turno dei playoff

I risultati di Serie C per il secondo turno dei playoff sono quelle che si giocano domenica 5 luglio: sono cinque le gare cui assisteremo, perché come sappiamo ci sono state delle rinunce a giocare gli spareggi per la promozione e il regolamento della Lega Pro ha stabilito che le sfidanti abbiano la vittoria a tavolino e procedano nel loro percorso. Dunque oggi per il girone A vivremo la sola Alessandria Siena; per il girone B saremo invece in campo con Sudtirol Triestina e Padova Feralpisalò, mentre per il girone C le partite in programma sono Potenza Catanzaro e Ternana Catania. Questo è l’ultimo turno dei playoff diviso per gironi: dal prossimo comincerà la fase nazionale, il che significa che non ci saranno più restrizioni e, al netto delle teste di serie, tutte potranno giocare con tutte. Ora valutiamo più nel dettaglio il quadro di questi risultati di Serie C per il secondo turno dei playoff, aspettando che le cinque partite prendano il via.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Serie C per il secondo turno dei playoff dobbiamo innanzitutto dire come funzioni il regolamento: la formula rimane la stessa che abbiamo visto protagonista nel turno precedente, dunque se le partite dovessero essere in parità al termine dei tempi regolamentari non si giocheranno i supplementari né si andrà ai calci di rigore, ma semplicemente a procedere nel cammino sarà la squadra con il miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare. Anche in questo caso si tratta della formazione che ha già il vantaggio di giocare in casa: dunque, almeno tecnicamente, le società ospitanti potranno passare il turno dei playoff anche con un pareggio senza reti, cosa che peraltro è successa qualche giorno fa.

Il tema allora appare scontato: a fare la partita dovrà essere necessariamente la squadra in trasferta, che ha l’obbligo di segnare e sarà comunque eliminata se non dovesse riuscire a farlo. Il che non significa che i pronostici siano chiusi, anzi: ci sono squadre che fanno oggi il loro esordio dopo il lockdown, la condizione fisica essendo all’inizio di luglio conterà parecchio e dunque staremo a vedere quello che succederà sui cinque campi, non vediamo l’ora di conoscere il nome dei club che continueranno il loro percorso e che usciranno vincenti dai risultati di Serie C per il secondo turno dei playoff.

RISULTATI SERIE C: SECONDO TURNO PLAYOFF

GIRONE A

ore 20:30 Alessandria Siena

GIRONE B

ore 20:00 Sudtirol Triestina

ore 20:45 Padova Feralpisalò

GIRONE C

ore 20:45 Potenza Catanzaro

ore 20:30 Ternana Catania



