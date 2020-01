RISULTATI SERIE D/ Classifica, live score: il Campodarsego rallenta! (Girone C)

Terminate tutte le partite del girone C, il quadro risultati Serie D in questo gruppo che ha giocato di sabato ci dice che la capolista Campodarsego ha rallentato, avendo pareggiato per 2-2 in casa contro il Montebelluna. Restano comunque sette i punti di vantaggio in classifica, perché ha pareggiato anche il Legnago Salus, che non è andato oltre un pareggio casalingo per 0-0 contro il Caldiero Terme, fallendo l’occasione di avvicinare la vetta. Sale a quota 36 invece il Cartigliano, che ha vinto 4-1 contro il Villafranca e adesso è terzo davanti alla coppia formata da Ambrosiana e Union Clodiense a quota 35 punti, con menzione di merito in particolare per l’Ambrosiana, vittoriosa 5-0 contro il Tamai. Da notare anche la vittoria del Mestre, che sconfigge per 0-1 l’Adriese e la raggiunge in classifica a 34 punti. L’ultima citazione va a un risultato importante in coda: colpaccio del San Luigi sul campo del Cjarlins Muzane (0-1) che vale tre punti per il terzultimo posto – a oggi il San Luigi non sarebbe retrocesso direttamente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Si comincia a giocare nel girone C della Serie D, che come abbiamo visto anticipa per intero a oggi la propria giornata. Nove partite su dieci iniziano alle ore 14.30, mezz’ora più tardi invece comincerà anche Cjarlins Muzane San Luigi. Nei pochissimi minuti che ancora ci separano dal momento di scendere in campo, possiamo dare uno sguardo più approfondito ai numeri della capolista Campodarsego, che guida saldamente la classifica con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta nelle prime venti giornate di questo girone che è uno di quelli composti da venti squadre e dunque vivrà nel complesso trentotto giornate. I gol segnati sono 35 per il Campodarsego, mentre quelli subiti sono 17, di conseguenza la differenza reti è pari a +18. Adesso tuttavia non è davvero più il tempo per i numeri: la parola deve passare ai campi, perché le partite di Serie D stanno per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA LOTTA SALVEZZA

Parlando dei risultati Serie D per il girone C, che scenderà in campo già oggi pomeriggio, possiamo fare il punto sulla zona salvezza. Ricordiamo che le ultime due retrocederanno, mentre altre quattro squadre (quelle dal quindicesimo al diciottesimo posto) saranno costrette a disputare i playout. Classifica alla mano, le posizioni più delicate sono naturalmente quelle di Tamai e San Luigi, appaiate all’ultimo posto con appena 13 punti; non sta molto meglio il Villafranca, terzultimo con 15 punti e dunque un vantaggio esiguo sulla zona della retrocessione diretta. Per di più, queste sere squadre oggi saranno tutte impegnate in trasferta su campi di squadre nettamente davanti a loro in classifica, dunque il rischio è quello di rimanere ancora ferme. Da segnalare invece Chions Vigasio, scontro tra due squadre che al momento sarebbero entrambe in zona playout, anche se i padroni di casa con 25 punti sperano di uscirne, mentre gli ospiti che sono a quota 19 sanno che dovranno molto soffrire quest’anno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Sarà un sabato ricco di risultati Serie D quello che ci attende oggi, 11 gennaio 2020. Infatti sono in programma diversi anticipi, compreso quello che vedrà in campo il Palermo, ma soprattutto scenderà in campo per intero già oggi pomeriggio il girone C, che di conseguenza ci proporrà ben dieci partite. Andiamo allora a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore per questo gruppo del campionato di Serie D 2019-2020: nove partite su dieci avranno inizio alle ore 14.30, quando potremo assistere ad Adriese Mestre, Ambrosiana Tamai, Belluno Feltre, Campodarsego Montebelluna, Cartigliano Villafranca, Chions Vigasio, Legnago Salus Caldiero Terme, Luparense Este e Union Clodiense Delta Porto Tolle, mentre dovremo aspettare le ore 15.00 per il fischio d’inizio di Cjarlins Muzane San Luigi.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Parlando dei risultati Serie D per quanto riguarda il girone C, possiamo osservare che in classifica è saldo il primo posto del Campodarsego, che dopo le prime venti giornate vanta sette lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice: 43 punti per la capolista, 36 invece per il Legnago Salus che occupa la seconda posizione. Oggi sulla carta dovrebbe essere un turno favorevole ad entrambe, in casa e contro avversarie che in classifica sono più staccate – il Campodarsego se la vedrà con il Montebelluna, mentre il Legnago Salus affronterà il Caldiero Terme. Classifica alla mano, invece, la partita più interessante potrebbe essere Adriese Mestre, che metterà di fronte i padroni di casa terzi con 34 punti e gli ospiti a quota 31.

RISULTATI SERIE D GIRONE C

FINALI

Adriese Mestre 0-1

Ambrosiana Tamai 5-0

Belluno Feltre 1-3

Campodarsego Montebelluna 2-2

Cartigliano Villafranca 4-1

Chions Vigasio 1-1

Legnago Salus Caldiero Terme 0-0

Luparense Este 3-1

Union Clodiense Delta Porto Tolle 2-0

Cjarlins Muzane San Luigi 0-1

CLASSIFICA

Campodarsego 44

Legnago Salus 37

Cartigliano 36

Ambrosiana, Union Clodiense 35

Adriese, Mestre 34

Feltre 33

Luparense 31

Cjarlins Muzane 30

Este 28

Delta Porto Tolle, Belluno, Caldiero Terme 27

Chions 26

Montebelluna 25

Vigasio 20

San Luigi 16

Villafranca 15

Tamai 13



