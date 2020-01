Diretta/ San Tommaso Palermo (risultato finale 1-1) video tv: Aleruzzo firma il pari!

DIRETTA SAN TOMMASO PALERMO (FINALE 1-1): ALERUZZO PAREGGIA I CONTI!

All’ottantaseiesimo minuto di San Tommaso Palermo i campani rovinano la festa ai rosanero, con il pareggio di Aleruzzo, che firma la sua terza rete stagionale beffando Pelagotti. Nel finale il Palermo ha ancora una grande opportunità per tornare in vantaggio: Martin lascia partire un bel traversone per Sforzini, il cui tentativo aereo sfuma in un nulla di fatto. Al novantaquattresimo arriva il triplice fischio finale su San Tommaso Palermo. Finisce dunque uno a uno la gara tra i campani e i siciliani. Ottimo lavoro difensivo da parte dei padroni di casa, che hanno sorpreso i rosanero nel corso della ripresa. Grande opportunità adesso per il Savoia, che potrebbe portarsi a meno un punto dal Palermo, nel caso in cui dovesse fare punti sul campo del Castrovillari. Ore calde sulla panchina rosanero: da tenere d’occhio la situazione di mister Pergolizzi… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LANGELLA SBLOCCA

Siamo nel corso del secondo tempo di San Tommaso Palermo e i rosanero hanno finalmente sbloccato il punteggio, grazie ad una giocata di Langella che al volo ha infilato sul secondo palo. Nulla da fare per il portiere locale, che non è riuscito ad opporsi al bel tiro del calciatore dei palermitani dai venticinque metri. Nonostante il vantaggio del Palermo i ritmi della partita restano bassi. Al De Cicco però ci si spaventa al sessantatreesimo minuto quando Martinelli per pochi attimi perde conoscenza. Tutti i giocatori si avvicinano per capirne le condizioni del compagno, compreso il tecnico del Palermo, Pergolizzi, che si tranquillizza quando il ragazzo manda un cenno incoraggiante. La partita riprende, con il San Tommaso alla ricerca del gol del pareggio. E’ il Palermo, tuttavia, a gestire il punteggio dopo aver trovato il go. Mancano ancora oltre venti minuti al triplice fischio… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ROSANERO IN AFFANNO

Superato il trentesimo minuto della diretta di Serie D tra San Tommaso Palermo. Non si è visto, fin qui, un gran Palermo, eccetto una potenziale occasione creata nel corso dei primi minuti. Dunque dopo un avvio effervescente la formazione allenata da Pergolizzi ha allentato la presa, lasciando spazio al San Tommaso di crescere e spaventare la porta difesa da Pelagotti. Sugli spalti è folta la presenza di tifosi del Palermo, che chiedono a gran voce “undici leoni”. Dopo mezzora di gioco prevale la noia tra San Tommaso Palermo. Rosanero che dopo l’iniziale sfuriata offensiva si sono spenti e non hanno più creato pericoli. Mancano quindici minuti all’intervallo e il risultato è sempre fermo sullo zero a zero. Nessun gol tra San Tommaso Palermo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Siamo arrivati al calcio d’inizio di San Tommaso Palermo. Il bomber della squadra avellinese è Gianmarco Tedesco, ma già all’inizio di dicembre il laterale sinistro si è trasferito al Gelbison Cilento: questo significa che adesso il San Tommaso dovrà trovare altri giocatori capaci di mettere la palla in porta, ma il piatto piange visto che gli altri elementi della rosa non hanno superato i 2 gol. Si chiede molto a Vincenzo Sabatino, classe 2000: cresciuto nella Salernitana, tre anni e mezzo fa lo ha acquistato il Benevento per farlo giocare negli Allievi e nella stagione seguente l’attaccante si è trasferito all’Avellino, potendo giocare con la Primavera ma di fatto non mettendo mai piede in campo. Il San Tommaso lo ha prelevato nel luglio 2018: quest’anno in Serie D ha segnato soltanto due volte, il girone di ritorno potrebbe finalmente farlo esplodere ma staremo a vedere quello che succederà a cominciare dalla partita di oggi. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché finalmente la diretta di San Tommaso Palermo comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

IL VOLTO NUOVO

La diretta di San Tommaso Palermo sarà l’occasione per assistere all’esordio in rosanero di Roberto Floriano: classe ’86, l’esterno offensivo è arrivato dal Bari dove nello scorso campionato era stato fondamentale per portare i galletti a dominare il girone I (dunque lo stesso in cui è tornato) e ottenere una promozione mai in discussione. Con lui il Palermo spera di aver completato finalmente il suo tridente: Floriano ha grande esperienza a tutti i livelli, nel 2013-2014 ha segnato 19 gol in Lega Pro Seconda Divisione (con la maglia del Mantova) e, pur non ripetendo più quell’exploit, è stato comunque elemento importante anche con la Carrarese e il Foggia, con cui ha giocato in Lega Pro raggiungendo la finale playoff (e vincendo la Coppa Italia di categoria) per poi tornarci nel 2017 con la squadra in Serie B. Oggi una nuova sfida in Serie D: con Giovanni Ricciardo, Floriano potrebbe formare una grande coppia capace di fare definitivamente la differenza. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PRECEDENTE

C’è un solo precedente di San Tommaso Palermo, ed è quello che le due squadre hanno giocato lo scorso 8 settembre nella seconda giornata del girone I di Serie D. Era l’esordio casalingo dei rosanero nel campionato della quarta divisione, dopo la vittoria di Marsala; davanti a 17000 spettatori (dato clamoroso per questo livello) il Palermo aveva mostrato la sua superiorità nei primi 25 minuti segnando tre volte, due con Giovanni Ricciardo e poi con Erdis Kraja, chiudendo definitivamente i conti. Almeno, così sembrava: al 69’ infatti Gianmarco Tedesco aveva accorciato le distanze, i siciliani non erano riusciti a segnare la rete della tranquillità e al 91’ Andrea Accardi aveva infilato la sua porta. L’autorete aveva fatto venire un brivido a tutto il Barbera, a Rosario Pergolizzi e ai giocatori del Palermo; tuttavia il tempo a disposizione del San Tommaso era davvero troppo poco e così i rosanero avevano portato a casa una sospirata e sofferta vittoria, la seconda di una serie che avrebbe toccato i dieci successi consecutivi. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

San Tommaso Palermo si gioca alle ore 14:30 di sabato 11 gennaio: i rosanero anticipano nella 19^ giornata del girone I per il campionato di Serie D 2019-2020, la seconda di ritorno. Battuto il Marsala al Barbera, la squadra di Rosario Pergolizzi affronta ora la trasferta ad Avellino, contro una squadra che gioca per salvarsi, e sa di non poter perdere terreno: ancora prima in classifica, la formazione strafavorita per la promozione ha solo 3 punti di vantaggio su un Savoia che sta decisamente volando e che settimana scorsa ha battuto proprio il San Tommaso. Un traguardo che appariva scontato sta adesso diventando complicato per la competitività della concorrenza, ma questo Palermo rimane comunque la squadra da battere; vedremo allora come andranno le cose oggi pomeriggio nella diretta di San Tommaso Palermo, nel frattempo possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori in tema di probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAN TOMMASO PALERMO

Per San Tommaso Palermo gli irpini si presentano in campo con il 3-5-2: Landi sarà il portiere, davanti a lui una linea difensiva composta da Colarusso, Mannone e Pagano mentre avremo due esterni di centrocampo che dovranno allargare il campo. Si tratta presumibilmente di Madonna e Lambiase; stretti in mediana ecco invece Alleruzzo e Massaro che accompagneranno la regia di Nicolas Castro, davanti prevista la coppia offensiva formata da Sabatino e Stoia. Nel Palermo fa il suo esordio Floriano, che dovrebbe già essere titolare nel tridente offensivo completato da Ricciardo e Felici. Panchina dunque per Ficarrotta, a centrocampo si va verso la conferma dell’assetto con Alessandro Martinelli e Kraja a supportare Juan Mauri che opererà come playmaker. Difesa con Lancini e Crivello da centrali a protezione del portiere Pelagotti, Doda e Vaccaro dovrebbero agire sulle corsie laterali mentre Pergolizzi dovrà rinunciare ancora a Santana.



