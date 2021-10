RISULTATI SERIE D/ Diretta gol live score e classifiche: le polemiche geografiche

RISULTATI SERIE D: LE POLEMICHE SUI GIRONI

Finora ancora più dei risultati in Serie D hanno fatto discutere i criteri di composizione dei gironi dal punto di vista geografico, perché le stranezze sono davvero tante, dovute spesso alla necessità di ammettere in soprannumero squadre che inizialmente non dovevano partecipare al campionato di Serie D 2021-2022. Ad esempio, nel girone D ci sono tre squadre dei dintorni di Milano (Alcione, Fanfulla e Tritium) che sono staccate dal resto delle formazioni lombarde e devono affrontare emiliano-romagnole oppure toscane, con viaggi fino a Ravenna, Rimini oppure Prato.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Altra vittoria per il Varese, che spettacolo a Rende!

Il Cattolica invece è stato isolato dalle altre squadre della Romagna per essere inserito nel girone C con tante squadre del Nord-Est, fino al cuore delle Dolomiti. Ci sono dunque diverse situazioni anomale, una voce da considerare per chi avrà molte trasferte faticose – destino che tocca ad esempio anche alle squadre della Sardegna, ma qui è inevitabile non potendo fare un girone tutto fra loro – anche dal punto di vista dei costi economici. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE D/ 1^ giornata: Varese e Ravenna vincono in trasferta, Novara fermato

LE GARE DI OGGI!

I risultati di Serie D tornano a farci compagnia oggi, domenica 3 ottobre: la terza giornata del campionato di quarta divisione scatta in linea di massima alle ore 15.00, salvo variazioni, e sarà molto interessante scoprire come andranno queste partite di un campionato ancora “bambino”. Sicuramente si tratta di una stagione ricca di squadre di grande blasone che impreziosiscono i risultati Serie D: potremmo citare Novara e Varese, oppure Ravenna e Sambenedettese ed ancora Carpi e Fc Messina, oppure Legnano e Casertana. La presenza di queste società contribuisce a rendere appassionante un campionato molto lungo, iniziato già con qualche risultato a sorpresa e nel quale si lotta per vincere il girone, unico modo per guadagnare la promozione in Serie C.

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: Aglianese ko, il Fiorenzuola sorpassa!

Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci, abbiamo vissuto infatti appena due giornate ma intanto possiamo anche riferire che oggi le sfide di cartello non mancheranno, con le squadre che si divideranno tra chi vuole confermarsi ai vertici e chi invece ha già il dovere di riscattare partenze deludenti. Vedremo dunque quello che succederà tra poco con i risultati di Serie D, intanto possiamo approfondire qualche altro concetto legato alla stagione.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Parlando dei nomi illustri dei risultati Serie D, non sono solo le città ad attirare l’attenzione ma anche personaggi illustri come Marco Amelia, l’ex portiere campione del Mondo 2006 che è stato chiamato sulla panchina del Prato nel girone D per sostituire Luigi Pagliuca già dopo due sole giornate, nelle quali d’altronde il Prato ha raccolto altrettante sconfitte con zero gol fatti e ben cinque subiti, dunque davvero brutto è stato l’esordio dei toscani.

L’esperienza di Marco Amelia in Serie D è già molto buona grazie alle precedenti avventure sulle panchine di Lupa Roma e Vastese, mentre nello scorso campionato era a Livorno in Serie C. Per il resto c’è ancora tanto da scoprire, ad esempio la Sambenedettese è stata riammessa in soprannumero e dopo due settimane ha fatto il suo debutto in settimana, perdendo per 3-2 in casa del Trastevere dopo essere passata per due volte in vantaggio: per i marchigiani la partenza è in salita, ma con indicazioni confortanti.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Borgosesia Asti

Saronnese Derthona

Casale Vado

Chieri Imperia

Fossano Sestri Levante

Gozzano Ligorna

Lavagnese Bra

Novara Città di Varese

PDHAE Sanremese

Saluzzo Ticino

GIRONE B

Arconatese Breno

Caravaggio Olginatese

Citeranno Bergamo City Nova

Folgore Caratese Crema

Franciacorta Desenzano Calvina

Leon Ponte San Pietro

Real Calepina Casatese

Sona Castellanzese

Villa Valle Brusaporto

Vis Nova Giurano Legnano

GIRONE C

Ambrosiana Este

Calmiero Terme Cattolica

Campodarsego Adriese

Cartigliano San Martino Speme

Cjarlins Muzane Luparense

Delta Porto Tolle Levico Terme

Dolomiti Bellunesi ArzignanoChiampo

Mestre Spinea

Montebelluna Union Clodiense

GIRONE D

Aglianese SCD Progresso

Alcione Milano Sammaurese

Athletic Carpi Forlì

Correggese Real Forte Querceta

Fanfulla San Donnino

Ghivizzano Borgo Prato

Lentigione Sasso Marconi

Mezzolara Ravenna

Rimini Tritium

Seravezza Pozzi Bagnolese

GIRONE E

Arezzo Montespaccato

Foligno ASD Cascina

Pianese Flaminia

Poggibonsi Lornano Badesse

Pro Livorno Unipomezia

San Donato Rieti

Sangiovannese Follonica Gavorrano

Scandicci Cannara

Tiferno Lerchi Trestina

GIRONE F

AJ Fano Castelfidardo

Alto Casertano ASD Pineto

Castelnuovo Vomano Vastese

Fiuggi Sambenedettese

Nereto SN Notaresco

Porto d’Ascoli Chieti

Recanatese Montegiorgio

Trastevere Tolentino

Vastogirardi Matese

GIRONE G

Aprilia Afragolese

Arzachena Cynthialbalonga

Carbonia Insieme Formia

Gladiator Latte Dolce

Muravera Lanusei

Nuova Florida Giugliano

Ostia Mare Monterotondo

Torres Cassino

Vis Artena Atletico Uri

GIRONE H

AC Nardò Casarano

Audace Cerignola Nola

Bitonto Sorrento

Casertana Altamura

Francavilla Rotonda

Gravina Bisceglie

Lavello Città di Fasano

Mariglianese San Giorgio

Nocerina Brindisi

Virtus Matino Molfetta

GIRONE I

Acireale Rende

Cavese Santa Maria Cilento

Cittanovese Trapani

Gelbison Cilento Licata

Lamezia Terme Castrovillari

Paternò Troina

Portici Biancavilla

Real Aversa Giarre

Sant’Agata Sancataldese

San Luca FC Messina

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA