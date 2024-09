RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: SI CHIUDE IL MESE DI SETTEMBRE

Entriamo sempre più nel vivo della stagione per quanto riguarda i risultati Serie D oggi, domenica 29 settembre 2024, perché ci attendono nel pomeriggio le partite che saranno valide per la quarta o quinta giornata di campionato. A questo proposito, dobbiamo osservare che già mercoledì ci attenderà il secondo turno infrasettimanale nei tre gironi a venti squadre, quindi il ritmo è davvero intenso nei tre gruppi più settentrionali – dal momento che quest’anno la LND ha deciso di ampliare a 20 squadre i gironi A, B e C.

Un bel tour de force per le formazioni di questi gruppi, che si prendono quindi idealmente la copertina per i risultati Serie D in questa prima parte della nuova stagione, anche se naturalmente anche al Centro e al Sud non mancano piazze importanti e la passione per la squadra della propria città, dal momento che il campionato di Serie D è senza dubbio un vero e proprio “giro d’Italia” per quanto riguarda il mondo del calcio.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Detto che anche oggi saranno le ore 15.00 (salvo eccezioni) il momento clou per i risultati Serie D, facciamo un sintetico accenno alla situazione emersa fino a questo momento. Cominciando proprio dai gruppi che hanno già alle spalle quattro giornate, ecco che nel girone A i precedenti turni avevano messo in copertina il terzetto formato da Bra, Ligorna e Lavagnese; nel girone B invece a quota 10 punti le leader erano Desenzano e Varesina; infine, citazione speciale per il Campodarsego, che con quattro vittorie su quattro partite era ancora a punteggio pieno per quanto riguarda il girone C.

Tre parte alle spalle invece altrove, cominciando dal girone D con il Tau unica squadra ancora a punteggio pieno; situazione identica nel girone E, in questo caso con il Siena davanti a tutti a quota 9 punti in classifica. Il girone F invece non vede già più nessuno a punteggio pieno, in compenso a quota 7 comanda un quartetto formato da L’Aquila, Vigor Senigallia, Fossombrone e Sora. Idem nel girone G, con Paganese, Guidonia, Puteolana e Gelbison in testa con 7 punti; lode a Virtus Francavilla e Palmese, che sono invece una coppia a punteggio pieno nel girone H; infine, ecco la Scafatese come capolista solitaria del girone I grazie a tre vittorie su tre finora.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE DEI GIRONI

