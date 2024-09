RISULTATI SERIE D: PRIMO TURNO INFRASETTIMANALE!

Un nuovo appuntamento con i risultati Serie D ci tiene compagnia oggi con la terza giornata: primo turno infrasettimanale, dovendo specificare almeno due cose. La prima è che la giornata di mercoledì 18 settembre inizia regolarmente alle ore 15:00 ma sono previsti dei posticipi anche serali (per esempio Pro Sesto Sondrio che si giocherà alle ore 20:00, ma qualche partita andrà in scena anche nel tardo pomeriggio), la seconda è che sono impegnati solo i gironi A, B, C ed E e quest’ultimo con la sola Follonica Gavorrano Livorno, ricordando che alcuni gironi sono composti da 20 squadre e dunque dovranno giocare più turni.

Risultati Serie D, classifiche/ Colpo Sambiase, tris Cassino, derby all'Ancona! (oggi 15 settembre 2024)

Sicuramente il quadro dei risultati Serie D è interessante: troviamo in questo campionato società anche storiche del nostro calcio che sono state costrette a ripartire dal basso, abbiamo delle realtà che potremmo definire nuove e che cercano il loro posto al sole, in più il campionato ci porterà a spasso per l’Italia con nove gironi che sono sempre molto complicati da affrontare, perché soltanto la prima di ciascuna classifica ottiene la promozione in Serie C. Fatte queste premesse, ci apprestiamo a vivere un’altra giornata dedicata all’appassionante campionato di Serie D, scopriremo presto quali risultati arriveranno.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Caldiero Terme e Carpi completano le promozioni! (5 maggio 2024)

RISULTATI SERIE D: UN CAMPIONATO LUNGHISSIMO

Con i risultati Serie D troviamo soprattutto due squadre che possiamo citare come protagoniste: il Città di Varese, con un passato importante pur se datato anche in Serie A e che, in epoca più recente, nel massimo campionato aveva rischiato di tornare giocando la finale dei playoff in cadetteria, perdendola sul filo di lana contro la Sampdoria. Poi il Chievo, di cui avevamo già parlato e che dopo essere ripartito come Clivense ha assunto la sua vecchia denominazione, oggi è inserito nel girone B e sfida in questo turno infrasettimanale il Fanfulla, società di Lodi che è tra quelle a metà tra storia e tentativo di fare strada dopo tanti anni qui.

Risultati Serie D, classifiche/ Pianese e Campobasso promossi, il Caldiero resta primo! (oggi 28 aprile 2024)

I risultati Serie D ci consegnano anche il Bassano, vicenda interessante: nel 2015 i veneti sono arrivati alla finale playoff in Serie C cadendo contro il Como, poi hanno ceduto i diritti sportivi al Vicenza che in questo modo è potuto ripartire. Il Bassano è ripartito dal basso e ora si trova ad affrontare il campionato di quarta divisione: è nel girone C e ha iniziato la sua stagione con due sconfitte in altrettante partite, dunque va a caccia di riscatto e ci proverà sul campo del Chions, che ha ottenuto appena un punto.

GIRONE A

Albenga Fossano

Bra Vado

Cairese Asti

Chieri Derthona

Chisola Lavagnese

Gozzano Saluzzo

NovaRomentin Oltrepo

Voghrese Borgaro

Ligorna Città di Varese

Imperia Sanremese

GIRONE B

Chievo Fanfulla

Ciliverghe Mazzano Vigasio

Club Milano Casatese

Crema Castellanzese

Desenzano Pro Palazzolo

Varesina Breno

Ospitaletto Magenta

Folgore Caratese Arconatese

Sant’Angelo Sangiuliano City

Pro Sesto Sondrio

GIRONE C

Brian Lignano Luparense

Calvi Noale Brusaporto

Campodarsego Mestre

Caravaggio Lavis

Chions Bassano

Ciserano-Bergamo Este

Montecchio Maggiore Portogruaro

Villa Valle

Cjarlins Muzane

Dolomiti Bellunesi Adriese

Treviso Real Calepina

GIRONE E

Follonica Gavorrano Livorno