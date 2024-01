RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Riscatto Varese, pari Cavese, Trapani in fuga! (oggi 28 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Come sono andate le cose con i risultati di Serie D per le partite di oggi? Nel girone A arriva una vittoria roboante per il Città di Varese che si rimette in corsa per i playoff, con un 3-0 all’Asti; nel girone B l’Arconatese torna ancora a correre, secondo successo consecutivo con un bel 4-0 esterno contro un Ponte San Pietro sempre più in difficoltà, mentre la Folgore Caratese espugna Castellanza con un 2-1. Il girone C ci dice di un Bolzano sconfitto a sorpresa in casa dalla Luparense, il Mestre batte il Chions mentre il Treviso cade sul campo del Cjarlins Muzane; nel girone D bellissima Carpi Pistoiese che termina 3-2 per i biancorossi padroni di casa, stesso risultato con cui la Victor San Marino batte il Sant’Angelo mentre il Sangiuliano City si impone 1-0 a Forlì.

Per i risultati di Serie D abbiamo un girone E nel quale il Grosseto perde a domicilio contro il Tau; il Livorno pareggia sul campo del Vivi Altotevere, bella vittoria per il San Donato contro il Cenaia. Nel girone F abbiamo le vittorie di Avezzano e l’Aquila, quest’ultima contro il Campobasso; il Notaresco non va oltre il pareggio a reti bianche a Tivoli. Girone G con la vittoria del San Marzano sul Latte Dolce, la Cavese invece si ferma in casa contro l’Ischia (finisce 1-1); nel girone H vittorie casalinghe per Altamura e Paganese, la Fidelis Andria ridotta in nove pareggia 1-1 a Gravina mentre il Nardò espugna Barletta. Infine nel girone I, per i risultati di Serie D, abbiamo un Trapani ancora una volta dominante con il 4-1 all’Akragas, è fuga grazie ai pareggi di Siracusa e Vibonese. (agg. di Claudio Franceschini)

COSA SUCCEDERÀ OGGI?

Ci attende un’altra intensa giornata con i risultati di Serie D: siamo arrivati a domenica 28 gennaio e si procede a passo spedito verso la conclusione della stagione regolare. Siamo ancora a caccia delle nove squadre che otterranno la promozione in Serie C, ma in alcuni gironi lo scenario si sta definendo: per esempio, settimana scorsa il Trapani ha vinto 5-2 sul campo della Vibonese (terza in classifica) confermando la sua superiorità, soprattutto il Siracusa ha perso la sua prima partita e così gli amaranto hanno preso 4 punti di vantaggio, che considerando il passo tenuto finora possono essere decisivi.

Oggi chiaramente avremo altre partite interessanti: per esempio, nel girone B il Caldiero Terme capolista ospita il Desenzano che prova a entrare in zona playoff, una bella occasione ce l’ha l’Arconatese che, abbandonata la vetta a causa di tre sconfitte consecutive, è tornata a vincere e oggi gioca contro il Ponte San Pietro, ultima della classe in compagnia del Crema. Questo e altri temi naturalmente nei risultati di Serie D che sono attesi dalle ore 14:30 in avanti; adesso possiamo chiaramente parlare di altri scenari, aspettando che le tante partite in programma oggi prendano il via.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora qualche classifica nei risultati di Serie D, parliamo del girone A dove l’Alcione Milano sta provando ad andare in fuga: sono 8 i punti di vantaggio sul Chisola che però non molla, nelle ultime due giornate entrambe hanno ottenuto 6 punti e si sono staccate dall’Albenga, penalizzato di un punto e che si trova adesso a -4 dalla seconda posizione. Qui però le cose, almeno per i playoff, sono in via di definizione: a 38 punti, dunque 5 lunghezze dal Chisola, troviamo Ticino e Città di Varese; i biancorossi hanno un punto di penalizzazione e faticano in trasferta, ma sono lì e almeno vogliono provare a prendersi gli spareggi per poi sperare in un ripescaggio.

Nel girone C invece, continuando la nostra valutazione sui risultati di Serie D, comanda l’Union Clodiense e qui le cose sembrano definite: nonostante la sconfitta di settimana scorsa i chioggiotti conservano la bellezza di 12 punti di vantaggio sul Treviso (reduce da due vittorie in serie) mentre il terzo posto delle Dolomiti Bellunesi dista già 17 punti. Oggi l’Union Clodiense ha la possibilità di tornare a correre con la trasferta contro il Breno, che ha fatto comunque 6 punti nelle ultime cinque gare e sta provando a uscire dalla zona playout, anche se la salvezza diretta dista ancora 5 lunghezze.

GIRONE A

Alba Alcione Milano

Chieri Chisola

Città di Varese Asti

Derthona Gozzano

Fezzanese Vado

Ligorna Borgosesia

PDHAE Lavagnese

Pinerolo Vogherese

Ticino Albenga

GIRONE B

Brusaport Tritium

Caldiero Terme Desenzano

Castellanzese Folgore Caratese

Clivense Villa Valle

Crema Club Milano

Legnano Pro Palazzolo

Piacenza Caravaggio

Ponte San Pietro Arconatese

Real Calepina Ciserano-Bergamo

Varesina Casatese

GIRONE C

Adriese Bassano

Bolzano Luparense

Campodarsego Dolomiti Bellunesi

Cjarlins Muzane Treviso

Este Montecchio Maggiore

Mestre Chions

Mori Castegnato

Portogruaro Montebelluna

Union Clodiense Breno

GIRONE D

Carpi Pistoiese

Aglianese Prato

Corticella Lentigione

Forlì Sangiuliano City

Mezzolara San Donnino

Ravenna Fanfulla

Sammaurese Imolese

Progresso Certaldo

Victor San Marino Sant’Angelo

GIRONE E

Ghivizzano Borgo Trestina

Grosseto Tau

Mobilieri Ponsacco Poggibonsi

Montevarchi Follonica Gavorrano

Orvietana Seravezza Pozzi

Pianese Figline

Real Forte Querceta Sangiovannese

San Donato Cenaia

Vivi Altotevere Livorno

GIRONE F

Atletico Ascoli Matese

Avezzano Vastogirardi

Fossombrone Real Monterotondo

L’Aquila Campobasso

Roma City Termoli

Sora United Riccione

Tivoli Notaresco

Vigor Senigallia Chieti

GIRONE G

Anzio Romana

Boreale Atletico Uri

Budoni Trastevere

Cavese Ischia

Cynthialbalonga Cassino

Flaminia Ostia Mare

Nuova Florida Nocerina

San Marzano Latte Dolce

Sarrabus Ogliastra Gladiator

GIRONE H

Altamura Rotonda

Angri Manfredonia

Barletta Nardò

Casarano Palmese

Città di Fasano Bitonto

Gravina Fidelis Andria

Martina Gelbison

Paganese Gallipoli

Santa Maria Cilento Matera

GIRONE I

Castrovillari Vibonese

Gioiese Locri

Licata Sancataldese

Portici Igea Virtus

S. Agata Canicattì

San Luca Acireale

Siracusa Reggio Calabria

Trapani Akragas

Ragusa Real Casalnuovo

