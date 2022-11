Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 13 novembre

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D ci faranno compagnia oggi, domenica 13 novembre, con un nuovo turno che naturalmente riguarderà tutti i gironi del massimo campionato dilettantistico italiano. La Serie D 2022-2023 sta entrando sempre più nel vivo e non mancano alcune piazze illustri che ne aumentano il blasone, come il Catania che (lo scopriremo meglio) si prende la copertina anche in termini di risultati. Possiamo allora ribadire che il girone A e il girone D sono i due gruppi da 20 squadre, fatto che è dovuto alla presenza di alcune formazioni in sovrannumero. Come succede infatti praticamente ogni anno in Serie D, le squadre sono più di 162, che sarebbe l’organico teorico con nove gironi da 18 squadre ciascuno: stavolta sono 166 e le aggiunte sono state attribuite appunto a questi due gruppi.

Risultati Serie D, classifiche/ Prima frenata per il Catania, crisi Città di Varese!

Questo sta creando per il cammino della Serie D 2022-2023 una situazione già parecchio diversificata tra i vari gironi, ricordiamo infatti la necessità di inserire alcuni turni infrasettimanali (in parte già disputati) nei gruppi composti da 20 squadre e che avranno quindi quattro giornate in più da disputare (38 invece di 34) per completare il campionato. Più turni complessivi, più turni già disputati fino a questo momento, quindi i vari gironi di Serie D non sono tutti allo stesso punto come numero di giornate.

Risultati Serie D, classifiche/ Catania nona meraviglia, il Carpi vince il big match!

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Possiamo adesso fare un sintetico punto della situazione in attesa che i risultati Serie D ci tengano compagnia oggi pomeriggio alle ore 14.30, che da quando c’è stato il cambio dell’ora è l’orario d’inizio fissato salvo eventuali variazioni. Il girone A vede al comando solitario e in fuga il Sestri Levante, con un margine di ben sei punti di vantaggio sulla Sanremese; nel girone B invece al comando c’è la capolista Lumezzane, con tre punti di margine sull’Arconatese. Anche nel girone C la situazione è la stessa, con l’Union Clodiense al primo posto e tre punti di vantaggio sulla più vicina inseguitrice, che è il Campodarsego; nel girone D invece è capolista la Giana Erminio, con due punti di vantaggio sulla coppia delle prime inseguitrici, cioè Aglianese e Carpi.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Arezzo ko, Varese ok, rallentano Giana Erminio e Fano

L’Arezzo non è invece più la capolista solitaria nel girone E, essendo stato raggiunto a quota 23 punti dalla Pianese. Il girone F vede al primo posto il Pineto, che ha scavalcato il Trastevere, ma con un solo punto di vantaggio sulla formazione romana; nel girone G il Sorrento è leader solitario e si gode un significativo vantaggio di cinque punti sulla Palmese; il girone H invece vede la Cavese capolista con due punti di margine nei confronti del Città di Fasano, rimasto secondo da solo; infine il girone I vede in vetta il meraviglioso Catania, non più a punteggio pieno con nove vittorie e ora un pareggio, ma sempre a +8 sulla seconda, cioè il Lamezia Terme.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Castellanzese

Bra Vado

Castanese Fossano

Chisola Derthona

Fezzanese Stresa Vergante

Gozzano Borgosesia

Legnano Casale

Pinerolo PDHA

Sanremese Chieri

Sestri Levante Ligorna

GIRONE B

Alcione Milano Varesina

Caronnese Brusaporto

CiseranoBergamo Real Calepina

Città di Varese Sona

Folgore Caratese Villa Valle

Franciacorta Desenzano

Lumezzane Breno

Ponte San Pietro Arconatese

USD Casatese Seregno

GIRONE C

Caldiero Terme Dolomiti Bellunesi

Cjarlins Muzane Campodarsego

Legnago Salus Mestre

Levico Terme Bolzano

Luparense Cartigliano

Montebelluna Villafranca

Montecchio Maggiore Este

Portogruaro Adriese

Union Clodiense Torviscosa

GIRONE D

Carpi Lentigione

Forlì Real Forte Querceta

GS Bagnolese Scandicci

Giana Erminio Sammaurese

Mezzolara Correggese

Pistoiese Fanfulla

Prato Corticella

Salsomaggiore Aglianese

Sant’Angelo Ravenna

United Riccione Crema

GIRONE E

Città di Castello Pianese

Flaminia Orvietana

Ghivizzano Borgo Trestina

Grosseto Sangiovannese

Livorno Ostia Mare

Montespaccato Arezzo

Ponsacco Tau

Seravezza Pozzi Poggibonsi

Terranuova Traiana Follonica Gavorrano

GIRONE F

AJ Fano Vastogirardi

ASD Pineto Nuova Florida

Avezzano Matese

Porto d’Ascoli Cynthialbalonga

Roma City Montegiorgio

Termoli Vigor Senigallia

Trastevere Chieti

US Tolentino SN Notaresco

Vastese Sambenedettese

GIRONE G

Angri Tivoli

Aprilia Cassino

Atletico Uri Pomezia

Casertana Arzachena

Ilvamaddalena Sarrabus Ogliastra

Palmese Lupa Frascati

Portici Real Monterotondo

Sorrento Vis Artena

SS Nola Paganese

GIRONE H

Afragolese Altamura

Bitonto Gladiator

Brindisi Barletta

Casarano Puteolana

Francavilla Molfetta

Gravina Nardò

Lavello Cavese

Martina Città di Fasano

Nocerina Matera

GIRONE I

Catania Canicattì

Licata Acireale

Locri Sant’Agata

Mariglianese Cittanovese

Paternò Castrovillari

San Luca Sancataldese

Trapani Santa Maria Cilento

USD Ragusa Real Aversa

Vibonese Lamezia Terme

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA