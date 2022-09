Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 21 settembre

RISULTATI SERIE D: TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie D ci faranno compagnia anche oggi, mercoledì 21 settembre, con un parziale turno infrasettimanale che riguarderà solamente i gironi A, D e I. Andiamo allora innanzitutto a scoprire perché questi tre gruppi della Serie D 2022-2023 giocheranno anche oggi: per quanto riguarda il girone A e il girone D, si tratta dei due gruppi che sono a 20 squadre per la presenza di alcune formazioni in sovrannumero. Come succede praticamente ogni anno in Serie D, le squadre sono più di 162, che sarebbe l’organico teorico con nove gironi da 18 squadre ciascuno, stavolta sono 166 e le aggiunte sono state attribuite appunto a questi due gruppi, che di conseguenza avranno 38 giornate invece di 34 e necessitano di più turni.

Il girone I invece è cominciato con un ritardo di due settimane, domenica scorsa invece che il 4 settembre. Il ricorso del Giarre al TAR del Lazio contro l’esclusione dal campionato ha determinato infatti lo slittamento dell’avvio delle partite del girone nel quale il club siciliano era stato inserito con riserva come diciannovesima squadra, tuttavia giovedì 8 settembre il TAR ha escluso definitivamente il Giarre. Questo girone dunque è restato a 18 squadre, ma essendo partito in ritardo ora fa a sua volta un turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Detto che i risultati Serie D ci attenderanno oggi pomeriggio alle ore 15.00, che è l’orario d’inizio fissato salvo eventuali variazioni, possiamo accennare qualcosa sulla situazione dei tre gironi nei quali si scenderà in campo in questo turno infrasettimanale. Nel girone A c’è come capolista solitaria la Sanremese, unica squadra a punteggio pieno con 9 punti grazie a tre vittorie nelle prime tre giornate, inseguita dalla coppia formata da Asti e Vado, che hanno due vittorie e un pareggio e quindi 7 punti. All’estremo opposto ecco invece Legnano e Chisola, ancora ferme a zero con tre sconfitte.

Nel girone D vola invece la Giana Erminio, che è a punteggio pieno con tre vittorie e punta quindi a tornare velocemente in Serie C, da dove è retrocessa nella scorsa primavera. Molto folto è tuttavia il gruppo delle inseguitrici: hanno infatti 7 punti Carpi, Real Forte Querceta, Forlì, Fanfulla e Prato. In compenso, solo la Correggese è ancora ferma a zero punti. Nel girone I c’è invece solo la giornata disputata domenica come punto di riferimento: possiamo allora dire che hanno esordito con una vittoria Real Aversa, Catania, Locri, Sant’Agata, Vibonese, Castrovillari e Lamezia Terme.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Asti Gozzano

Borgosesia Legnano

Castanese Sestri Levante

Chisola Stresa Vergante

Fossano Chieri

HSL Derthona Ligorna

PDHA Casale

Pinerolo Fezzanese

Sanremese Bra

GIRONE D

Aglianese Ravenna

Correggese Sammaurese

Crema Corticella

Forlì Lentigione

Mezzolara Bagnolese

Prato Carpi

Salsomaggiore Giana Erminio

Sant’Angelo Pistoiese

Scandicci Fanfulla

United Riccione Real Forte Querceta

GIRONE I

Canicattì Acireale

Castrovillari Lamezia Terme

Catania San Luca

Cittanovese Sancataldese

Locri Trapani

Mariglianese Ragusa

Paternò Santa Maria Cilento

Sant’Agata Real Aversa

Vibonese Licata

