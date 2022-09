Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 28 settembre

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D ci faranno compagnia oggi, mercoledì 28 settembre, con un turno infrasettimanale che riguarderà tutti i gironi del massimo campionato dilettantistico italiano. La Serie D 2022-2023 giocherà oggi dal momento che la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di non disputare alcuna partita domenica 25, nel giorno delle elezioni politiche: di fatto, il turno che sulla carta avrebbe dovuto svolgersi tre giorni fa, è slittato ad oggi.

Siamo solamente al mese di settembre, il nuovo campionato è appena iniziato, eppure la situazione trai vari gironi di Serie D è già molto variegata. Ad esempio, per quanto riguarda il girone A e il girone D, i due gruppi che sono a 20 squadre per la presenza di alcune formazioni in sovrannumero, in questi si è disputato già un altro turno infrasettimanale mercoledì scorso. Come succede praticamente ogni anno in Serie D, le squadre sono più di 162, che sarebbe l’organico teorico con nove gironi da 18 squadre ciascuno, stavolta sono 166 e le aggiunte sono state attribuite appunto a questi due gruppi, che di conseguenza avranno 38 giornate invece di 34 e necessitano di più turni.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Situazione radicalmente diversa per il girone I della Serie D, che invece è cominciato con un ritardo di due settimane a causa del ricorso del Giarre al TAR del Lazio contro l’esclusione dal campionato, che ha determinato infatti lo slittamento dell’avvio delle partite del girone nel quale il club siciliano era stato inserito con riserva come diciannovesima squadra. In verità, giovedì 8 settembre il TAR ha escluso definitivamente il Giarre. Questo girone dunque è restato a 18 squadre, ma è in ritardo.

Negli altri gironi infine la situazione è più normale, fatto salvo ovviamente che si gioca oggi invece che domenica. Non mancano a dire il vero alcuni spostamenti aggiuntivi, ma in linea di massima possiamo dire che i risultati Serie D ci attenderanno oggi pomeriggio alle ore 15.00, che è l’orario d’inizio fissato salvo eventuali variazioni. Le squadre del campionato di Serie D rappresentano spesso piazze anche molto importanti, allora ecco che ci attende un mercoledì pomeriggio che si annuncia a dir poco stuzzicante…

RISULTATI SERIE D: I GIRONI

GIRONE A

Bra Asti

Casale Borgosesia

Fezzanese Derthona

Gozzano Castellanzese

Legnano Pinerolo

Ligorna Fossano

Sestri Levante Chisola

Stresa Vergante PDHA

Vado Chieri

GIRONE B

Alcione Milano Caronnese

CiseranoBergamo Ponte San Pietro

Desenzano Breno

Franciacorta Folgore Caratese

Real Calepina Villa Valle

Sona Lumezzane

USD Casatese Città di Varese

Seregno Brusaporto

GIRONE C

Bolzano Dolomiti Bellunesi

Campodarsego Mestre

Cartigliano Este

Montebelluna Luparense

Union Clodiense Montecchio Maggiore

GIRONE D

Aglianese Crema

GS Bagnolese Salsomaggiore

Giana Erminio Pistoiese

Lentigione United Riccione

Ravenna Fanfulla

Real Forte Querceta Correggese

Sammaurese Carpi

Sant’Angelo Prato

Scandicci Forlì

GIRONE E

Montespaccato Città di Castello

Pianese Sangiovannese

Ponsacco Grosseto

Tau Flaminia

Trestina Follonica Gavorrano

GIRONE F

Matese US Tolentino

Montegiorgio Chieti

Termoli Porto d’Ascoli

Vastese Roma City

Vastogirardi Pineto

Vigor Senigallia Nuova Florida

Fano Trastevere

Sambenedettese SN Notaresco

GIRONE G

Aprilia Sorrento

Cassino Casertana

Ilvamaddalena Palmese

Lupa Frascati Vis Artena

Paganese Angri

Tivoli Pomezia

GIRONE H

Nocerina Lavello

AC Nardò Molfetta

Afragolese Martina Franca

Città di Fasano Gladiator

Matera Bitonto

Puteolana Cavese

Barletta Francavilla

Brindisi Casarano

GIRONE I

Canicattì Acireale

Castrovillari Lamezia Terme

Cittanovese Sancataldese

Locri Trapani

Mariglianese Ragusa

Paternò Santa Maria Cilento

Sant’Agata Real Aversa

Vibonese Licata

Catania San Luca

