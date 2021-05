Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi, oggi 19 maggio

I risultati Serie D saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 19 maggio 2021: il massimo campionato dilettantistico del calcio italiano infatti procede a ritmo altissimo per completare il proprio programma in una stagione difficilissima. La Serie D 2020-2021 infatti ormai gioca praticamente ogni mercoledì: nel caso di oggi, possiamo notare che vi sono diversi recuperi, ma anche tre gironi nei quali invece si disputa una intera giornata, dal momento che nei gruppi C (che ha 20 squadre e dunque deve arrivare a quota 38 giornate), E, I scenderanno in campo oggi pomeriggio tutte le squadre del girone.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il Gozzano vede la promozione, Fanfulla ko in casa!

Sarà dunque l’ennesima giornata intensa di un campionato vissuto praticamente tutto di riconrsa, fin dallo stop in autunno, quando la seconda ondata del Coronavirus cominciò ad essere un problema serio anche per questo campionato di Serie D. Oggi dunque moltissime squadre in campo, l’orario d’inizio salvo eccezioni sarà fissato alle ore 16.00, segno che siamo sempre più vicini all’estate – ma c’è ancora tanto da giocare.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Trento, colpo promozione! Trastevere, pesante ko

RISULTATI SERIE D: LA SCORSA DOMENICA…

Mentre siamo in attesa di scoprire che cosa succederà per i risultati Serie D in questo intenso mercoledì 19 maggio, diamo qualche indicazione su quanto era invece successo domenica. In copertina possiamo mettere il girone C e non soltanto perché sarà uno dei tre gruppi che gioca per intero oggi: la classifica infatti parla di un +13 della capolista Trento rispetto alla prima inseguitrice Manzanese, di conseguenza la promozione matematica potrebbe arrivare già oggi per il Trento. Discorso simile nel girone G, dove il Monterosi è addirittura salito fino a +18 sul Latina – ma nessuna delle due giocherà oggi, di conseguenza se ne riparlerà magari domenica. Traguardo quasi raggiunto anche per il Seregno, che nel girone B ha sei punti di vantaggio sul Fanfulla, margine meno appariscente ma prezioso perché questo gruppo è più vicino alla fine degli altri. Altre capoliste che sembrano molto solide sono il Taranto nel girone H e il Campobasso nel girone F, gli altri gruppi sono invece più incerti. Le partite di oggi che cosa potranno cambiare nella lotta per le promozioni?

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Notaresco ko, che batosta per la Castellanzese!

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Derthona Gozzano

Saluzzo Chieri

Sanremese Città di Varese

GIRONE B

Villa d’Almè Tritium

GIRONE C

Adriese Trento

Bolzano Belluno

Caldiero Terme Feltre

Campodarsego Ambrosiana

Cartigliano Este

Chions Delta Porto Tolle

Cjarlins Muzane ArzignanoChiampo

Luparense San Giorgio Sedico

Manzanese Union Clodiense

Montebelluna Mestre

GIRONE D

Correggese Bagnolese

Mezzolara Sammaurese

GIRONE E

Foligno Sinalunghese

Follonica Gavorrano Sangiovannese

Lornano Badesse Grassina

Montespaccato Cannara

Montevarchi Ostia Mare

San Donato Tiferno Lerchi

Scandicci Pianese

Trastevere Siena

Trestina Flaminia

GIRONE F

Agnonese Tolentino

Giulianova Porto Sant’Elpidio

Montegiorgio Vastese

Vastogirardi Pineto

GIRONE G

Arzachena Giugliano

GIRONE H

Brindisi Audace Cerignola

Picerno Puteolana

GIRONE I

ACR Messina Rende

Acireale Paternò

Biancavilla San Luca

Cittanovese Dattilo

Gelbison Cilento Castrovillari

Licata FC Messina

Marina di Ragusa Santa Maria Cilento

Rotonda Roccella

Sant’Agata Troina

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI DELLA SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA