RISULTATI SERIE D: SI TORNA A GIOCARE

Siamo pronti a un’altra domenica con i risultati Serie D: il 6 ottobre le partite prendono il via alle ore 15:00, e bisogna ricordare che in questo campionato di quarta divisione i gironi sono ad altezze diverse riguardo le giornate disputate perché, come avevamo già sottolineato, alcuni sono formati da 18 squadre e altri da 20. In questo senso i gironi A, B e C hanno vissuto un turno infrasettimanale che oggi li conduce alla settima giornata, mentre in altri raggruppamenti siamo solo alla quinta; quello che è importante dire è che i risultati Serie D ci portano in dote sempre un bello spettacolo con le tantissime partite che sono previste nel calendario.

Per il momento la situazione è in corso d’opera: sarà molto interessante scoprire se ci saranno nuove realtà che si affacceranno a questo campionato, l’anno scorso di fatto si è scritta la storia con le promozioni di Alcione Milano, Caldiero Terme e Union Clodiense ma ogni tanto arrivano società storiche che cercano di tornare grandi, quest’anno per esempio possiamo citare il Chievo e la Reggina (che era già presente nella passata stagione) ma non vanno dimenticate Varese, Treviso e altre ancora. Sarà insomma un’altra bella giornata in compagnia dei risultati Serie C, non resta ora che scoprire cosa succederà sui tanti campi coinvolti questa domenica.

RISULTATI SERIE D: DOPO L’INFRASETTIMANALE

Nel presentare la domenica dei risultati Serie D abbiamo già detto del turno infrasettimanale, dunque brevemente possiamo andare a ricordare cosa sia successo. Nel girone A è stato beffato il Città di Varese, raggiunto al 91’ da un Oltrepò che non aveva ancora fatto punti: i biancorossi hanno perso contatto dalla capolista Bra e dall’Albenga e sono stati scavalcati dalla Lavagnese, ora sono quinti in classifica. Nel girone B la Lavagnese ha demolito un Chievo in difficoltà segnando cinque gol in trasferta: rimane dunque al comando con 16 punti e una lunghezza di vantaggio sul coriaceo Ospitaletto, ma in questo girone le prime della classe hanno vinto tutte.

Dunque situazione ingarbugliata nei risultati Serie D, quella che invece non sembra esserci nel girone C: il Campodarsego sta volando, fino a questo momento ha sempre vinto e dopo sei giornate ha già un vantaggio di 5 punti sul Caravaggio, che a sua volta ha una partita piena di margine su un gruppo di cinque squadre tra cui il Treviso, inaspettatamente battuto nel turno infrasettimanale. Tra poco dunque vedremo in che modo le classifiche dei vari gironi cambieranno, noi non vediamo l’ora di gustare un’altra intensissima domenica dedicata ai risultati Serie D.

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DEI NOVE GIRONI

GIRONE A

Albenga Derthona

Bra Chisola

Cairese Lavagnese

Chieri Oltrepò

Città di Varese Fossano

Gozzano NovaRomentin

Imperia Saluzzo

Ligorna Asti

Sanremese Borgaro

Vogherese Vado

GIRONE B

Castellanzese Casatese

Ciliverghe Mazzano Sondrio

Club Milano Pro Palazzolo

Crema Arconatese

Desenzano Varesina

Folgore Caratese Chievo

Ospitaletto Sangiuliano City

Pro Sesto Breno

Sant’Angelo Fanfulla

Vigasio Magenta

GIRONE C

Brian Lignano Portogruaro

Brusaporto Adriese

Calvi Noale Bassano

Caravaggio Campodarsego

Chions Mestre

Dolomiti Bellunesi Cjarlins Muzane

Luparense Real Calepina

Montecchio Maggiore Ciserano-Bergamo

Treviso Lavis

Villa Valle Este

GIRONE D

Cittadella Vis Modena San Marino Calcio

Corticella United Riccione

Fiorenzuola Imolese

Lentigione Pistoiese

Prato Tuttocuoio

Ravenna Sasso Marconi

Sammaurese Zenith Prato

Progresso Piacenza

Tau Forlì

GIRONE E

Fezzanese Figline

Follonica Gavorranno Flaminia

Ghiviborgo Orvietana

Grosseto Sangiovannese

Montevarchi Poggibonsi

Ostia Mare Terranuova Traiana

San Donato Livorno

Siena Seravezza Pozzi

Trestina Fulgens Foligno

GIRONE F

Ancona Sora

Avezzano Civitanovese

Castelfidardo Termoli

Fossombrone Sambenedettese

Isernia Teramo

L’Aquila Fermana

Roma City Recanatese

Notaresco Atletico Ascoli

Vigor Senigallia Chieti

GIRONE G

Atletico Lodigiani Trastevere

Cynthialbalonga Ilvamaddalena

Gelbison Atletico Uri

Olbia Real Monterotondo

Paganese Puteolana

Sarnese Latte Dolce

Sarrabus Ogliastra Cassino

Savoia Guidonia

Terracina Anzio

GIRONE H

Nardò Francavilla

Angri Ischia

Ugento Manfredonia

Brindisi Palmese

Città di Fasano Casarano

Martina Costa d’Amalfi

Matera Gravina

Nocerina Fidelis Andria

Virtus Francavilla Acerrana

GIRONE I

Castrumfavara Vibonese

Igea Virtus Akragas

Locri Nissa

Pompei Siracusa

Reggina Acireale

S. Agata Enna

Sancataldese Sambiase

Scafatese Paternò

Ragusa Licata

