RISULTATI SERIE D: TRE GIRONI IN CAMPO!

Altro turno infrasettimanale con i risultati Serie D: mercoledì 2 ottobre si torna infatti in campo per vivere le partite che sono valide già per la sesta giornata di campionato, e che prenderanno il via alle ore 15:00. Si sta giocando davvero parecchio in quarta divisione, anche se bisogna dire che le gare di oggi riguardano solo i primi tre gironi: dunque avremo in campo girone A, girone B e girone C ma le sfide anche così sono davvero tante, per un pomeriggio che con i risultati Serie D promette davvero scintille.

Possiamo ricordare, come del resto già visto negli anni scorsi, che il campionato è strutturato su nove gironi, ovviamente con partite di andata e ritorno; al termine della stagione solo la prima di ciascuna classifica ottiene la promozione in Serie C, mentre le altre piazzate disputano un playoff che, girone per girone, serve soltanto per definire eventuali ripescaggi e riammissioni al piano di sopra. Questo ci dice già molto di quanto possa essere complicato affrontare i risultati Serie D; adesso noi siamo pronti a scoprire cosa potrebbe succedere sui campi nel turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE D: IL GIRONE B

Analizzando il quadro dei risultati Serie D possiamo per esempio scoprire cosa sta succedendo nel girone B, dove il Chievo è sotto i riflettori per un passato davvero importante e con quasi un ventennio in Serie A, ma deve fare i conti con un avvio di stagione particolarmente complesso nel quale ha ottenuto soltanto 5 punti in altrettante partite, trovandosi già ora in zona playout e dovendo risalire la corrente. Non sarà facile: l’avversaria di questo turno infrasettimanale è la Varesina, che arriva da due vittorie consecutive, è ancora imbattuta e comanda la classifica con 13 punti.

Il secondo posto è dell’Ospitaletto che si trova davanti al Desenzano e una coppia formata dalla retrocessa Pro Sesto e dal Sant’Angelo; in coda invece troviamo la deludente Arconatese, che in epoca recente aveva anche lottato per la promozione e che invece in questo inizio di campionato ha sempre perso, e affronta una situazione già delicatissima. Tra poco si tornerà in campo per i risultati Serie D di questo mercoledì di inizio ottobre, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

RISULTATI SERIE D: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Asti Albenga

Borgaro Imperia

Derthona Bra

Fossano Vogherese

Lavagnese Chieri

NovaRomentin Chisola

Oltrepò Città di Varese

Saluzzo Cairese

Sanremese Ligorna

Vado Gozzano

GIRONE B

Arconatese Pro Sesto

Breno Sant’Angelo

Castellanzese Ciliverghe Mazzano

Chievo Varesina

Fanfulla Vigasio

Magenta Club Milano

Sangiuliano City Desenzano

Sondrio Ospitaletto

Casatese Crema

Pro Palazzolo Folgore Caratese

GIRONE C

Adriese Treviso

Bassano Dolomiti Bellunesi

Ciserano-Bergamo Campodarsego

Cjarlins Muzane Caravaggio

Este Brusaporto

Lavis Montecchio Maggiore

Luparense Calvi Noale

Mestre Villa Valle

Portogruaro Chions

Real Calepina Brian Lignano

