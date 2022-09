Risultati Serie D, classifiche/ Live score gironi, 1^ giornata (domenica 4 settembre)

RISULTATI SERIE D: INIZIA UNA STAGIONE LUNGA!

Una nuova stagione dedicata ai risultati di Serie D inizia a farci compagnia domenica 4 settembre. Si giocano le partite della 4^ giornata, di otto gironi: a comporre il campionato di quarta divisione saranno come al solito nove raggruppamenti, ma ancora una volta l’estate delle serie minori è stata caratterizzata dai ricorsi per le riammissioni a seguito di alcuni fallimenti o mancate iscrizioni, così al momento la Lega Serie D ha sì presentato la composizione di tutti i gironi previsti, ma ha stilato il calendario di solo otto di questi.

Il girone I partirà in ritardo, creando già una “falla” in un sistema che in epoca recente ha aperto parecchi punti di domanda; sia come sia, adesso si gioca e dunque bisognerà vedere quello che succederà in campo. Siamo reduci da una stagione che è stata particolarmente interessante: ci ha regalato il ritorno del Novara tra i professionisti ma anche le favole Sangiuliano City e Audace Cerignola, oltre poi a tutti gli altri verdetti che hanno caratterizzato questo torneo. Cosa succederà nella prima giornata? Lo scopriremo, ma mentre aspettiamo che per i risultati di Serie D si giochi facciamo un rapido focus sui temi principali della stagione.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora a una nuova stagione dedicata ai risultati di Serie D. Anche quest’anno non mancano le società nobili: certamente possiamo citare Città di Varese, Arezzo, Sambenedettese, Carpi, Livorno tra le altre, ma bisogna contare anche sul ritorno del Matera (promosso dall’Eccellenza) che non troppi anni fa era in corsa per un posto in Serie B sotto la guida di Gaetano Auteri, ma che poi era stato escluso a campionato in corso e costretto a ripartire dal basso. Forse la più attesa partecipazione ai risultati di Serie D è quella del Chievo.

Fallito nel 2020 ed escluso da tutti i campionati professionistici, può ripartire dalla quarta divisione grazie a Luca Campedelli e Marco Pacione, che si sono accorpati al Sona (la società si chiama quindi Chievo-Sona) e, pur non potendo giuridicamente accostarsi alla tradizione del vecchio club, fa tornare in auge una storia sportiva che ha parlato di tanti campionati in Serie A e partecipazione alle coppe europee. Sarà una delle tante storie che in questa stagione verranno raccontate nei risultati di Serie D domenica dopo domenica, adesso si gioca la prima giornata e dunque noi ci possiamo già mettere comodi per stare a vedere quello che succederà sui tanti campi coinvolti. Il calcio d’inizio scatta alle ore 15:00, dunque manca sempre meno…

GIRONE A

Bra Legnano

Casale Castellanzese

Chieri PDHAE

Fezzanese Castanese

Fossano Borgosesia

Gozzano Pinerolo

Ligorna Chisola

Sestri Levante Sanremese

Stresa Vergante Asti

Vado Derthona

GIRONE B

Arconatese Seregno

Breno Real Calepina

Brusaporto Casatese

Caronnese Ciserano-Bergamo

Città di Varese Alcione Milano

Desenzano Sona

Folgore Caratese Lumezzane

Ponte San Pietro Franciacorta

Villa Valle Varesina

GIRONE C

Bolzano Montecchio Maggiore

Caldiero Terme Portogruaro

Campodarsego Cartigliano

Cjarlins Muzane Union Clodiense

Dolomiti Bellunesi Villafranca

Este Adriese

Legnago Salus Montebelluna

Levico Terme Luparense

Mestre Torviscosa

GIRONE D

Carpi Mezzolara

Corticella Sammaurese

Fanfulla Crema

Forlì Salsomaggiore

Bagnolese Sant’Angelo

Giana Erminio Correggese

Lentigione Scandicci

Pistoiese United Riccione

Ravenna Prato

Real Forte Querceta Aglianese

GIRONE E

Flaminia Livorno

Follonica Gavorrano Tau

Ghivizzano Borgo Ponsacco

Onvietana Arezzo

Poggibonsi Grosseto

Sangiovannese Ostia Mare

Seravezza Pozzi Città di Castello

Terranova Traiana Montespaccato

Trestina Pianese

GIRONE F

Pineto Termoli

Chieti Vastogirardi

Cynthialbalonga Vigor Senigallia

Montegiorgio Sambenedettese

Nuova Florida Fano

Porto D’Ascoli Avezzano

Notaresco Matese

Trastevere Roma City

Tolentino Vastese

GIRONE G

Angri Aprilia

Arzachena Sarrabus Ogliastra

Atletico Uri Ilvamaddalena

Casertana Nola

Pomezia Cassino

Portici Palmese

Monterotondo Sorrento

Tivoli Lupa Frascati

Vis Artena Paganese

GIRONE H

Nardò Puteolana

Bitonto Afragolese

Cavese Altamura

Città di Fasano Lavello

Francavilla Brindisi

Gladiator Barletta

Gravina Nocerina

Martina Franca Casarano

Molfetta Matera

