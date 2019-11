Risultati Serie D, classifiche/ Live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Si gioca un’altra entusiasmante giornata per i risultati di Serie D, con le partite che prendono il via alle ore 14:30 di domenica 10 novembre: i nove gironi stanno ormai prendendo una loro definizione, su tuti quello di un Palermo che ha vinto le dieci partite giocate e ha già preso un vantaggio enorme sulla concorrenza, sperando di confermarlo o addirittura incrementarlo nella partita interna contro il Savoia. L’altra big, il Foggia, deve invece scrollarsi di dosso definitivamente il Città di Fasano (che rischia a Nocera Inferiore) e recuperare sul Bitonto, impegnato a Nardò: i satanelli affrontano il Sorrento allo Zaccheria e hanno una bella occasione per riprendersi il primo posto in classifica. Altre partite sono davvero interessanti, e dunque non ci resta che fare una breve valutazione sui risultati di Serie D cui assisteremo oggi andando poi a presentare il quadro delle partite e le classifiche dei nove gironi.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Come detto i risultati di Serie D ci presentano partite moto interessanti: la Lucchese appare in ripresa nel girone A e ospita il Verbania, in questo gruppo comandano addirittura in tre con Fezzanese e Prato che, già prime in classifica, hanno perso la leadership ma non il contatto e possono sempre sperare di recuperare. Nel girone B la Pro Sesto ha preso 4 punti di margine sul Seregno che viene insidiato anche da dietro, entrambe oggi hanno impegni casalinghi ma la capolista rischia molto contro lo Scanzorosciate, che è terzo in classifica e vuole operare il sorpasso andando poi a caccia della promozione. Molto interessante il girone B, dove ci sono tre squadre a quota 16 punti e ben quattro con 13, tutte a caccia di un posto nei playoff; tuttavia la graduatoria è comandata dal Mantova, anche se nelle ultime cinque giornate Fiorenzuola e Correggese hanno tenuto lo stesso passo della capolista e il Franciacorta ha dimostrato di potersela giocare. Adesso ecco il dettaglio di tutte le partite che sono previste per questa domenica 10 novembre.

GIRONE A

Borgosesia Seravezza Pozzi

Bra Caronnese

Casale Savona

Ghivizzano Borgo Prato

Lavagnese Chieri

Lucchese Verbania

Real Forte Querceta Fossano

Sanremese Ligorna

Vado Fezzanese

CLASSIFICA SERIE D

1. Caronnese 10 5 3 2 19:13 18 2. Casale 10 5 3 2 14:11 18 3. Real Forte Querceta 10 5 3 2 13:10 18 4. Fezzanese 10 5 2 3 13:12 17 5. Prato 10 5 1 4 17:11 16 6. Chieri 10 4 4 2 17:12 16 7. Sanremese 10 4 4 2 12:8 16 8. Ghivizzano Borgo 10 4 3 3 16:13 15 9. Lucchese 10 3 5 2 10:8 14 10. Seravezza Pozzi 10 3 5 2 11:9 14 11. Fossano 10 4 2 4 13:10 14 12. Borgosesia 10 3 4 3 12:13 13 13. Savona 10 3 2 5 13:13 11 14. Ligorna 10 2 4 4 9:14 10 15. Bra 10 3 1 6 8:12 10 16. Verbania 10 2 3 5 6:16 9 17. Lavagnese 10 1 4 5 11:16 7 18. Vado 10 1 3 6 9:22 6

GIRONE B

Arconatese Folgore Caratese

Bolzano Castellanzese

Brusaporto Legnano

Pontisola NibionnOggiono

Pro Sesto Scanzorosciate

Seregno Inveruno

Sondrio Caravaggio

Dro Levico Terme

Villa Almè Milano City

Virtus Bergamo Tritium

CLASSIFICA SERIE C

1. Pro Sesto 12 9 2 1 24:11 29 2. Seregno 12 7 4 1 18:5 25 3. Scanzorosciate 12 7 3 2 15:9 24 4. Folgore Caratese 12 6 5 1 16:9 23 5. NibionnOggiono 12 6 3 3 20:9 21 6. Tritium 12 5 5 2 21:16 20 7. Legnano 12 5 5 2 18:13 20 8. Virtus Bergamo 12 4 6 2 16:14 18 9. Brusaporto 12 5 2 5 10:11 17 10. Pontisola 12 4 5 3 16:14 17 11. Arconatese 12 5 2 5 15:17 17 12. Sondrio 12 4 4 4 14:13 16 13. Caravaggio 12 3 5 4 17:18 14 14. Villa Alme 12 2 5 5 12:21 11 15. Castellanzese 12 2 4 6 12:19 10 16. Levico Terme 12 2 3 7 14:24 9 17. Inveruno 12 2 2 8 17:28 8 18. Milano City 12 1 6 5 7:14 8 19. Bolzano 12 1 4 7 9:16 7 20. USD Dro 12 1 3 8 5:15 6

GIRONE C

Adriese Vigasio

Caldiero Terme Union Clodiense

Cartigliano Campodarsego

Chions Luparense

Este Delta Rovigo

Feltre Tamai

Legnago Salus Belluno

Mestre Cjarlins Muzane

Montebelluna San Luigi

Villafranca Ambrosiana

CLASSIFICA SERIE D

1. Cartigliano 12 7 4 1 23:13 25 2. Campodarsego 12 7 4 1 20:10 25 3. Adriese 12 6 4 2 25:14 22 4. Luparense 12 5 5 2 27:18 20 5. Feltre 12 5 5 2 17:15 20 6. Union Clodiense 12 4 6 2 20:13 18 7. Legnago Salus 12 4 6 2 14:13 18 8. Cjarlins Muzane 12 5 3 4 20:23 18 9. Chions 12 5 3 4 21:16 18 10. Caldiero Terme 12 5 2 5 8:12 17 11. Mestre 12 5 2 5 18:16 17 12. Ambrosiana 12 4 3 5 16:16 15 13. Este 12 3 6 3 13:13 15 14. Belluno 12 4 3 5 15:17 15 15. Montebelluna 12 2 7 3 9:12 13 16. Delta Rovigo 12 3 4 5 14:19 13 17. Villafranca 12 2 6 4 12:13 12 18. Vigasio 12 3 1 8 9:19 10 19. San Luigi 12 1 2 9 13:30 5 20. Tamai 12 0 4 8 10:22 4

GIRONE D

Alfonsine Forlì

Breno Lentigione

Ciliverghe Mazzano Vigor Carpaneto

Correggese Fanfulla

Crema Franciacorta

Fiorenzuola Mezzolara

Sammaurese Calvina

Savignanese Sasso Marconi

SCD Progesso Mantova

CLASSIFICA SEIRE D

1. Mantova 10 8 2 0 33:14 26 2. Fiorenzuola 10 6 4 0 16:7 22 3. Correggese 10 6 3 1 19:11 21 4. Franciacorta 10 4 4 2 23:18 16 5. Fanfulla 10 4 4 2 14:12 16 6. Mezzolara 10 5 1 4 16:16 16 7. Breno 10 4 2 4 21:14 14 8. Lentigione 10 4 2 4 16:15 14 9. Crema 10 4 2 4 13:15 14 10. SCD Progresso 10 4 2 4 11:14 14 11. Forlì 10 3 4 3 11:12 13 12. Ciliverghe Mazzano 10 3 2 5 15:17 11 13. Savignanese 10 2 4 4 13:17 10 14. Alfonsine 10 2 4 4 7:16 10 15. Calvina 10 3 0 7 12:18 9 16. Sasso Marconi 10 1 4 5 13:20 7 17. Sammaurese 10 1 3 6 11:21 6 18. Vigor Carpaneto 10 0 5 5 10:17 5

GIRONE E

Aglianese Calcio Pomezia

Albalonga San Donato

Cannara Ponsacco

Flaminia Grosseto

Follonica Gavorrano Foligno

Grassina Montevarchi Calcio

Monterosi Tuttocuoio

Sangiovannese Bastia

Scandicci Trestina

CLASSIFICA SERIE D

1. Monterosi FC 10 6 3 1 13:5 21 2. Albalonga 10 5 4 1 13:8 19 3. Grosseto 10 5 3 2 12:10 18 4. Scandicci 10 5 2 3 21:12 17 5. Sangiovannese 10 5 2 3 10:13 17 6. Grassina 10 4 3 3 14:14 15 7. Aglianese Calcio 10 4 3 3 17:12 15 8. Foligno 10 4 2 4 13:8 14 9. Trestina 10 4 2 4 14:12 14 10. Ponsacco 10 4 2 4 12:10 14 11. San Donato 10 3 3 4 11:12 12 12. Cannara 10 2 5 3 12:14 11 13. Follonica Gavorrano 10 2 5 3 13:15 11 14. Flaminia 10 2 5 3 12:11 11 15. Montevarchi Calcio 10 3 2 5 9:14 11 16. Pomezia 10 2 3 5 10:17 9 17. Bastia 10 2 2 6 7:16 8 18. Tuttocuoio 10 1 3 6 6:16 6

GIRONE F

Agnonese Jesina

Cattolica Campobasso

Chieti Fiuggi

Giulianova Sangiustese

Matelica Notaresco

Montegiorgio Vastogirardi

Porto Sant’Elpidio Avezzano

Recanatese Pineto Calcio

Vastese Tolentino

CLASSIFICA SERIE D

1. S. N. Notaresco 10 9 0 1 21:11 27 2. Recanatese 10 9 0 1 21:11 27 3. Matelica 10 5 3 2 18:7 18 4. ASD Pineto Calcio 10 5 3 2 11:8 18 5. Montegiorgio 10 5 2 3 11:10 17 6. Vastogirardi 10 4 4 2 19:17 16 7. Porto Sant’Elpidio 10 5 1 4 18:14 16 8. Campobasso 10 4 2 4 10:10 14 9. Sangiustese 10 3 4 3 19:17 13 10. Giulianova 10 3 3 4 12:21 12 11. Agnonese 10 3 3 4 15:16 12 12. Vastese 10 3 3 4 15:14 12 13. Fiuggi 10 3 2 5 15:13 11 14. Chieti 10 2 5 3 12:15 11 15. US Tolentino 10 2 4 4 11:15 10 16. Avezzano 10 2 2 6 6:14 8 17. Cattolica 10 0 3 7 11:22 3 18. Jesina 10 0 2 8 7:17 2

GIRONE G

Cassino Budoni

Città di Anagni Ladispoli

Lanusei Calcio Latte Dolce

Latina Nuova Florida

Muravera Trastevere Calcio

Ostia Mare Turris

Portici Vis Artena

Tor Sapienza Aprilia

Torres Arzachena

CLASSIFICA SEIRE D

1. Latte Dolce 10 8 1 1 20:8 25 2. Ostia Mare 10 7 2 1 17:8 23 3. Turris 10 6 4 0 25:8 22 4. Trastevere Calcio 10 7 0 3 20:13 21 5. Torres 10 5 4 1 17:9 19 6. Aprilia 10 5 2 3 13:10 17 7. Cassino 10 4 4 2 15:13 16 8. Nuova Florida 10 4 2 4 13:14 14 9. Latina 10 3 4 3 15:15 13 10. Vis Artena 10 4 1 5 11:16 13 11. Muravera 10 3 2 5 12:15 11 12. Portici 1906 10 2 3 5 12:15 9 13. Tor Sapienza 10 2 3 5 14:27 9 14. Lanusei Calcio 10 1 6 3 7:11 9 15. Arzachena 10 1 5 4 8:12 8 16. Budoni 10 2 1 7 11:19 7 17. Citta di Anagni 10 1 3 6 12:22 6 18. Ladispoli 10 1 1 8 9:16 4

GIRONE H

Nardò Bitonto

Audace Cerignola Francavilla

Brindisi Gelbison Cilento

Casarano Gladiator

Foggia Sorrento

Gravina Andria

Nocerina Città di Fasano

Taranto Agropoli

Val d’Agri Altamura

CLASSIFICA SERIE D

1. Bitonto 10 7 1 2 15:3 22 2. Foggia 10 6 3 1 13:6 21 3. Citta di Fasano 10 6 1 3 14:8 19 4. Taranto 10 6 0 4 14:8 18 5. Sorrento 10 4 4 2 9:7 16 6. Gladiator 10 4 3 3 11:10 15 7. Brindisi 10 4 3 3 10:14 15 8. Casarano 10 4 2 4 11:7 14 9. Gravina 10 4 2 4 15:12 14 10. Altamura 10 4 1 5 10:12 13 11. Nocerina 10 4 1 5 9:11 13 12. Gelbison Cilento 10 3 4 3 7:4 13 13. Andria 10 3 3 4 12:13 12 14. Francavilla 10 3 2 5 12:14 11 15. Audace Cerignola 10 3 2 5 8:10 11 16. Val D’agri 10 3 0 7 9:16 9 17. Agropoli 10 2 3 5 5:20 9 18. A.C.D. Nardo 10 2 1 7 7:16 7

GIRONE I

Biancavilla Acireale

Cittanovese San Tommaso

Corigliano ACR Messina

FC Messina Castrovillari

Licata Troina

Marina di Ragusa Palmese

Palermo Savoia

Roccella Marsala

Nola Calcio Giugliano

CLASSIFICA

1. Palermo 10 10 0 0 25:6 30 2. Troina 10 7 0 3 17:12 21 3. AS Acireale 10 6 2 2 18:12 20 4. Biancavilla 10 6 2 2 14:8 20 5. Savoia 10 4 5 1 13:9 17 6. Calcio Giugliano 10 5 1 4 14:11 16 7. Licata 10 4 3 3 13:12 15 8. FC Messina 10 3 5 2 17:12 14 9. ACR Messina 10 4 2 4 9:10 14 10. SS Nola 1925 10 3 4 3 12:12 13 11. Marsala 9 3 2 4 11:12 11 12. Castrovillari 10 2 4 4 17:17 10 13. Cittanovese 10 3 1 6 9:15 10 14. San Tommaso 9 2 2 5 14:20 8 15. Corigliano 10 2 2 6 9:21 8 16. Marina di Ragusa 10 1 4 5 11:16 7 17. Roccella 10 1 3 6 4:10 6 18. US Palmese 10 1 2 7 11:23 5

