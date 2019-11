Video/ Palermo-Corigliano (6-0): highlights, vittoria tennistica al Barbera (Serie D)

Il video con i gol e gli highlights di Palermo-Corigliano Calabro 6-0 ci mostra la goleada con la quale i rosanero hanno asfaltato gli avversari e ottenuto la decima vittoria consecutiva in campionato. Nel girone I di Serie D la squadra allenata da Pergolizzi rimane così a punteggio pieno con un vantaggio enorme nei confronti del Troina che insegue in seconda posizione a ben 9 lunghezze di distanza. Quasi nessuno avverte l’assenza di Santana, c’è troppa differenza tra le due squadre e al Barbera i padroni di casa rompono subito gli indugi con Ficarrotta che al 7′ porta in vantaggio i suoi con un sinistro a giro imprendibile che va a infilarsi proprio sotto l’incrocio dei pali. In campo nessuno si accorge della presenza degli ospiti, ben presto la partita si trasforma in un monologo del Palermo con il povero D’Aquino che viene preso letteralmente a pallonate e fa il possibile per limitare i danni ed evitare una sconfitta epocale. Poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio di Martin che la piazza all’angolino, nella ripresa si aprono le gabbie e i rosanero dilagano nel vero senso della parola. Ricciardo si sblocca dopo quasi un’ora trasformando un calcio di rigore e qualche minuto più tardi concede il bis su azione, anche Martinelli vuole partecipare al festival del gol e cala la manita aggiungendo il suo nome all’elenco dei marcatori. Nel recupero ci sarà gloria anche per Sforzini che rende il punteggio tennistico. Gli uomini di De Sanzo – che lottano per salvarsi e al momento si trovano in piena play-out – si sono rivelati poco meno di uno sparring partner, avranno comunque modo di rifarsi con squadre più alla loro portata. Vedremo se domenica prossima il Savoia sarà la prossima vittima sacrificale del Palermo oppure avrà le forze di ribellarsi allo strapotere delle aquile.

VIDEO PALERMO-CORIGLIANO CALABRO 6-0, IL TABELLINO

PALERMO-CORIGLIANO CALABRO 6-0 (2-0)

PALERMO (4-3-3): Pelagotti (82′ Fallani); Doda, Crivello, Lancini (66′ Accardi), Vaccaro; Martinelli (76′ Mauri), Martin, Kraja; Felici, Ricciardo (69′ Sforzini), Ficarrotta (76′ Lucera). All. Rosario Pergolizzi.

CORIGLIANO CALABRO (4-3-3): D’Aquino; Infusino (83′ Braglia), Strumbo, De Carlo, Capuozzo (60′ Mazzocchi); Proto (46′ Balsamà), Nicodemo (46′ Schena), Cosenza; Talamo, Catalano, Cito. All. Fabio De Sanzo.

ARBITRO: Maurizio Barbiero (sez. di Campobasso).

AMMONITI: Proto (C), Doda (P).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 7′ Ficarrotta (P), 39′ Martin (P), 56′ rig. e 61′ Ricciardo (P), 75′ Martinelli (P), 90’+2′ Sforzini (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PALERMO-CORIGLIANO 6-0 (da elevensports.it)



