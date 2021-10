Risultati Serie D, classifiche/ Live score partite e gironi (domenica 17 ottobre)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati di Serie D ci faranno compagnia a partire dalle ore 15:00 di domenica 17 ottobre: tornano in campo le protagoniste del lungo e complesso campionato di quarta divisione, strutturato in 9 gironi su base geografica e che è parecchio difficile da superare, perché come sappiamo la promozione in Serie C riguarda soltanto la prima di ciascuna classifica mentre le altre – dalla seconda alla quinta – giocano un playoff girone per girone strutturato in semifinali e finale, ma che vale solo per stilare una graduatoria poi utile per i ripescaggi e le riammissioni (e a volte anche l’esito dei campi passa in secondo piano rispetto ad altri fattori).

I risultati di Serie D sono tantissimi, settimana dopo settimana e con i turni infrasettimanali che ogni tanto vengono disputati; è davvero complicato analizzare a fondo qualunque girone e qualunque partita in programma, ma noi possiamo provare a porre l’accento sui temi principali che emergono di volta in volta ed è quello che cercheremo di fare anche oggi, aspettando che per i risultati di Serie D si torni a giocare e analizzando alcune classifiche particolarmente interessanti.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Oggi nell’attesa dei risultati di Serie D possiamo concentrarci sul girone A: qui in testa alla classifica c’è ancora il Chieri, che avrebbe sempre vinto se non avesse subito una beffarda rimonta ad Asti in uno dei turni infrasettimanali. Al momento la promozione se la giocano le piemontesi: alle spalle della capolista sale fortissimo il Novara, che aveva aperto con due pareggi ma poi ha sempre vinto, e così adesso si trova ad un solo punto dal Chieri. Terzo posto per il Bra reduce dalla prima sconfitta nel suo campionato di Serie D, poi troviamo a quota 8 un quartetto composto da Derthona, Vado, Città di Varese e PDHAE.

Naturalmente occhi puntati anche sui biancorossi, che sono una società storica e vogliono riscattare il brutto campionato scorso. Il Varese tra l’altro ospita il Chieri, e dunque al Franco Ossola avremo il big match per questi risultati di Serie D; la squadra allenata da Ezio Rossi non vince da tre giornate – aveva invece colto un doppio successo nelle prime due. In coda, un solo punto per il Sestri Levante che però deve recuperare due partite; due sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque per il Fossano, partito decisamente male.

GIRONE A

Bra Gozzano

Caronnese Casale

Città di Varese Chieri

Derthona Asti

Imperia Borgosesia

Ligorna Novara

Sanremese Saluzzo

Sestri Levante Lavagnese

Ticino Fossano

Vado PDHAE

GIRONE B

Arconatese Leon

Breno Crema

Brusaporto Ponte San Pietro

Caravaggio Villa Valle

Desenzano Calvina City Nova

Folgore Caratese Ciserano Bergamo

Olginatese Legnano

Real Calepina Franciacorta

Casatese Castellanzese

Vis Nova Giussano Sona

GIRONE C

Ambrosiana Campodarsego

Caldiero Terme San Martino Speme

Cartigliano Union Clodiense

Cjarlins Muzane Cattolica

Delta Porto Tolle ArzignanoChiampo

Dolomiti Bellunesi Este

Mestre Levico Terme

Montebelluna Adriese

Spinea Luparense

GIRONE D

Forlì Ghivizzano Borgo

Bagnolese Lentigione

Mezzolara Correggese

Prato Seravezza Pozzi

Ravenna Sasso Marconi

Real Forte Querceta Fanfulla

Sammaurese Rimini

San Donato Aglianese

Progresso Alcione Milano

Tritium Athletic Carpi

GIRONE E

Arezzo Foligno

Cannara Flaminia

Pianese Unipomezia

Poggibonsi Trestina

Pro Livorno Rieti

San Donato Follonica Gavorrano

Sangiovannese Cascina

Scandicci Lornano Badesse

Tiferno Lerchi Montespaccato

GIRONE F

Fano Matese

Castelnuovo Vomano Alto Casertano

Fiuggi Tolentino

Nereto Sambenedettese

Porto D’Ascoli Notaresco

Recanatese Pineto

Trastevere Montegiorgio

Vastese Castelfidardo

Vastogirardi Chieti

GIRONE G

Afragolese Latte Dolce

Aprilia Atletico Uri

Arzachena Ostia Mare

Carbonia Giugliano

Gladiator Insieme Formia

Muravera Cynthialbalonga

Nuova Florida Cassino

Torres Monterotondo

Vis Artena Lanusei

GIRONE H

Nardò Casertana

Altamura Mariglianese

Bisceglie Lavello

Casarano Virtus Matino

Città di Fasano Francavilla

Gravina Audace Cerignola

Molfetta Brindisi

San Giorgio Rotonda

Sorrento Nocerina

Nola Bitonto

GIRONE I

Biancavilla Lamezia Terme

Castrovillari Real Aversa

Fc Messina Trapani

Giarre Paternò

Licata Portici

Rende Cittanovese

San Luca Gelbison Cilento

Sancataldese Acireale

Santa Maria Cilento S. Agata

Troina Cavese

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI SERIE D



