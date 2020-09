Risultati Serie D/ Diretta gol dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (1^ giornata)

RISULTATI SERIE D: OGGI SI RIPARTE!

Domenica 27 settembre tornano a farci compagnia i risultati di Serie D: si gioca la prima giornata del campionato di quarta divisione, il cui calendario è stato sorteggiato poco fa e che riapre i battenti dopo il lockdown. Il Coronavirus ha fortemente influenzato anche questo torneo: il quale non si è concluso e ha visto formare la classifica di ciascun girone attraverso l’algoritmo. Le nove squadre che erano in testa alla chiusura definitiva hanno centrato la promozione in Serie C, ma purtroppo, una triste realtà del nostro calcio, alcune società hanno dovuto rinunciare all’iscrizione. Assisteremo in questa stagione a grandi ritorni e conferme, inizia oggi (calcio d’inizio previsto alle ore 15:00) alla prima di parecchie tappe che comporranno i risultati di Serie D, ricordando che le partecipanti sono ben 176 e dunque la carne al fuoco è parecchia. Ora senza indugio andiamo a vedere quello che potremmo aspettarci dalla domenica di apertura in quarta divisione.

RISULTATI SERIE D: SI GIOCA LA 1^ GIORNATA

Analizzando meglio la prima giornata dei risultati di Serie D bisogna dire che è abbastanza complesso stabilire qualche criterio oggettivo: alcuni rapporti di forza sono ancora da definire, anche se ci sono squadre che partono favorite sulle altre. Inoltre bisogna aggiungere che si è verificato un rimescolamento a livello di gironi, e che non è detto che le avversarie dello scorso anno, guardando ad un singolo club, siano le stesse di adesso; sicuramente ci sono alcuni gironi che intrigano, per esempio il girone A segna il ritorno del Varese e la presenza di squadre come Chieri, Casale e Gozzano che possono puntare alla promozione esattamente come Seregno e Tritium nel girone B, o ancora il Rimini che giocherà nel girone D e il nuovo Siena, che non è riuscito a iscriversi al campionato di Serie C e dunque ancora una volta dovrà ripartire dalla quarta divisione, inserito nel girone E. Spostandoci a Sud, il Taranto riprende il discorso nel girone H dove la grande delusa è il Bitonto (ne avevamo parlato), allora adesso presentiamo le singole partite prima di dare la parola ai campi…

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA

GIRONE A

Caronnese Derthona

Casale Gozzano

Folgore Caratese Borgosesia

Fossano Saluzzo

Imperia Bra

Legnano Arconatese

PDHAE Chieri

Sanremese Lavagnese

Sestri Levante Città di Varese

Vado Castellanzese

GIRONE B

Breno Sona

Brusaporto Franciacorta

Calvina Casatese

Caravaggio Pontisola

Crema NibionnOggiono

Real Calepina Fanfulla

Seregno Scanzorosciate

Tritium Vis Nova Giussano

Villa Almè Ciserano-Bergamo

GIRONE C

Adriese Manzanese

Ambrosiana Trento

Caldiero Terme ArzignanoChiampo

Campodarsego Mestre

Cartigliano Montebelluna

Chions San Giorgio-Sedico

Cjarlins Muzane Union Clodiense

Delta Porto Tolle Feltre

Este Belluno

GIRONE D

Forlì Seravezza Pozzi

Bagnolese Corticella

Lentigione Ghivizzano Borgo

Marignanese Aglianese

Mezzolara Progresso

Prato Fiorenzuola

Pro Livorno Sammaurese

Real Forte Querceta Rimini

Sasso Marconi Correggese

GIRONE E

Siena Ostia Mare

Foligno Sangiovannese

Follonica Gavorrano Scandicci

Montevarchi Cannara

Pianese Tiferno Lerchi

San Donato Lornano Badesse

Trastevere Calcio Grassina

Trestina Montespaccato

Sinalunghese Flaminia

GIRONE F

Agnonese Matese

Aprilia Campobasso

Pineto Notaresco

Fiuggi Castelnuovo Vomano

Giulianova Vastogirardi

Montegiorgio Castelfidardo

Porto Sant’Elpidio Tolentino

Recanatese Cynthiabalonga

Rieti Vastese

GIRONE G

Afragolese Nuova Florida

Arzachena Latte Dolce

Carbonia Torres

Insieme Formia Cassino

Latina Gladiator

Monterosi Savoia

Muravera Lanusei

Nocerina Giugliano

Vis Artena Nola

GIRONE H

Audace Cerignola Altamura

Bitonto Fidelis Andria

Brindisi Gravina

Casarano Real Aversa

Francavilla Portici

Lavello Molfetta

Picerno Taranto

Puteolana Città di Fasano

Sorrento Nardò

GIRONE I

Acireale Rende

Biancavilla S. Agata

Castrovillari Dattilo

Cittanovese ACR Messina

FC Messina San Luca

Gelbison Cilento Santa Maria Cilento

Ragusa Licata

Roccella Paternò

Rotonda Troina



