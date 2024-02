RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024/ Ottavi: bene il Torino, Sassuolo e Fiorentina eliminate! (20 febbraio)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: ECCO I FINALI!

Abbiamo i risultati del Torneo di Viareggio 2024 per gli ottavi di finale, e dunque le otto squadre che si qualificano ai quarti e torneranno in campo giovedì. Alcuni esiti sono inaspettati: certamente le due eliminazioni più sorprendenti sono quelle del Sassuolo e della Fiorentina. I neroverdi, vincitori delle ultime due edizioni del Torneo di Viareggio, lasciano il trono vacante cadendo contro i congolesi del Centre National Brazzaville; i viola invece incassano il gol decisivo per il 2-3 in pieno recupero, dal Mavlon ridotto anche in inferiorità numerica.

Tra le italiane cadono anche Imolese, contro la Honved, Avellino battuto 3-1 dal Beyond Limits e Lucchese che comunque era impegnata nel derby contro il Torino, che con un sonoro 3-0 rispetta pienamente il pronostico. Arriva una goleada per un Ojodu City che aveva già convinto nella fase a gironi e travolge il Westchester City. Bene invece la Rappresentativa Serie D che si libera di misura dell’Ibrachina e vola ai quarti; dunque giovedì avremo i quarti di finale e le uniche italiane ancora in corsa sono Torino e Rappresentativa Serie D, dopo 11 anni tornerà a vincere una squadra straniera? Le possibilità sono alte… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI GLI OTTAVI!

I risultati del Torneo di Viareggio 2024 entrano sempre più nel vivo, perché oggi, martedì 20 febbraio, sarà il giorno dedicato alle otto partite degli ottavi di finale dell’edizione numero 74 della Coppa Carnevale. Comincia quindi la fase ad eliminazione diretta e allora bisogna fare un’annotazione significativa sul regolamento: agli ottavi, come anche poi nei quarti e nelle semifinali, in caso di pareggio si procederà immediatamente con i calci di rigore, perché i tempi supplementari saranno previsti solamente in finale.

Andiamo però subito a presentare il programma delle partite per gli ottavi di finale che ci daranno oggi i risultati del Torneo di Viareggio 2024. Si comincerà alle ore 14.30 con un “anticipo” che sarà Ojodu City Westchester City, mentre le altre sfide saranno tutte con il fischio d’inizio alle ore 15.00 e si tratterà per la precisione di: Fiorentina Mavlon, Rappresentativa Serie D Ibrachina, Beyond Limits Avellino, Honved Imolese, Sassuolo Centre National Brazzaville, Torino Lucchese e Rukh Alex Transfiguration.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: LA FORZA DELL’AFRICA

Parlando dei risultati del Torneo di Viareggio 2024, possiamo sottolineare che una delle notizie più significative dopo la fase a gironi è che sono avanzate agli ottavi di finale tutte le formazioni provenienti dall’Africa. Erano iscritte cinque società del Continente Nero a questa edizione della Coppa Carnevale e tutte sono entrate fra le migliori sedici: il merito va innanzitutto alla Nigeria, dal momento che quattro su cinque arrivano dal Paese delle Super Aquile, con l’aggiunta del Centre National Brazzaville, che rappresenta il Congo e che a sua volta ha superato la prima fase.

Per gli appassionati dei risultati del Torneo di Viareggio, il nome più noto è quello dell’Alex Transfiguration che già è stato finalista, mentre per quanto riguarda i gironi dell’edizione 2024 la squadra da copertina è stata quella del Beyond Limits, che infatti ha vinto il girone della Fiorentina con tre vittorie su altrettante partite giocate e quindi 9 punti in classifica, naturalmente con il pirotecnico 6-4 inflitto ai viola come risultato di spicco, senza però dimenticare il 6-0 contro la Carrarese e il 3-0 rifilato a un altro nome di livello del calcio internazionale, cioè la Stella Rossa.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: OTTAVI DI FINALE

RISULTATO FINALE Ojodu City Westchester City 5-0

RISULTATO FINALE Fiorentina Mavlon 2-3

RISULTATO FINALE Rappresentativa Serie D Ibrachina 1-0

RISULTATO FINALE Beyond Limits Avellino 3-1

RISULTATO FINALE Honved Imolese 2-1

RISULTATO FINALE Sassuolo Centre National Brazzaville 1-2

RISULTATO FINALE Torino Lucchese 3-0

Rukh Alex Transfiguration











