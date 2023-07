Rita Dalla Chiesa contro Lucarelli/ “Buonamici al GF sbagliata? E’ quello che ci vuole in questo momento”

Selvaggia Lucarelli contro Buonamici al GF: “C’è il rischio che…”

Cesara Buonamici è stata confermata come opinionista unica della nuova edizione del Grande Fratello. Il noto volto del TG 5 siederà sulla poltrona rossa per commentare le vicende della casa più spiata d’Italia. La notizia è stata commentata da Selvaggia Lucarelli che non ritiene la giornalista adatta al ruolo nell’intrattenimento televisivo.

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma” ha scritto la Lucarelli esprimendo il suo pensiero.

Rita Dalla Chiesa replica a Lucarelli: “Buonamici adatta al GF”

Rita Dalla Chiesa ha deciso di replicare alle considerazioni di Selvaggia Lucarelli, riguardo al ruolo di opinionista del Grande Fratello affidato a Cesara Buonamici.

“Può sembrare come dici tu, Cesara è autorevole nel ruolo che ha al tg5. La conosco da sempre, abbiamo praticamente cominciato insieme. Ed è simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia. Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe. Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è’ quello che penso io” afferma la deputata di Forza Italia che non è affatto d’accordo con le dichiarazioni della giornalista. Il botta e risposta si è tenuta sulla pagina Gossip e Tv, che aveva pubblicato l’opinione della Lucarelli.

