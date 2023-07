Rita De Crescenzo choc/ “Faremo un Grande Fratello napoletano, ci hanno messo a disposizione una villa”

GF napoletano in arrivo? L’annuncio della De Crescenzo

Se da un lato il Grande Fratello si prepara a partire l’11 settembre con Alfonso Signorini e diverse novità, una nota tik toker ha annunciato l’omonimo reality show in versione napoletana. Si parla dell’influencer Rita De Crescenzo che, sulla piattaforma social, ha presentato un GF alternativo ambientato proprio a Napoli.

“Stiamo progettando questa bellissima cosa. A giorni sarà in grado di fornirvi altre informazioni. L’organizzazione è in mano a una televisione di Napoli, che ci darà un canale. Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo. Se penso di vincere il programma? Credo che potrei vincerlo. Sì lo vincerò, sono la vincitrice. Vi farò ridere. Vi piace come idea questo Grande Fratello napoletano?” ha dichiarato la star di Tik Tok. Si farà realmente?

Grande Fratello, nuove indiscrezioni sui concorrenti

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, subirà una serie di modifiche molto profonde dettate dalla nuova linea televisiva di Pier Silvio Berlusconi: niente influencer, tik toker, e iscritti a Only Fans. L’amministratore delegato di Mediaset vuole un programma “pulito” e lontano dal trash degli ultimi anni.

Emergono nuove indiscrezioni sul cast della casa più spiata d’Italia, riportate da Blogo: “Tutti i concorrenti, una decina di nip e una decina di vip, verranno presentati alla prima puntata. Questo appunto per farli entrare da subito nel nuovo meccanismo del programma e farli conoscere prima al pubblico televisivo”. Inoltre, sembra che anche il logo avrà un cambiamento significativo. Confermata, invece, Cesara Buonamici come opinionista unica del reality show che, nelle ultime ore, è stata al centro di un acceso dibattito.

