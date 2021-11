Rita De Michele, mamma Francesca Cipriani “Soleil irrispettosa”/ “Montano signore”

Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani che, nella casa del Grande Fratello Vip , superato il dramma dei capelli, è tornata a sfoggiare il suo miglior sorriso, ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella commentando gli atteggiamenti di alcuni inquilini. La mamma di Francesca Cipriani ha svelato di non provare molta simpatia per Soleil Sorge. “Chi invece non mi piace è Soleil Sorge, perché è irrispettosa nei confronti degli altri compagni”, ha ammesso la signora Rita.

“Anche quando ha fatto quell’esternazione infelice nei confronti di Gianmaria Antinolfi e poi di notte, io guardo ventiquattr’ore su ventiquattro la diretta, parla sempre in inglese, pronunciando tantissime parolacce. Questo è assurdo, come quando ha chiamato “bit*h” Raffaella in prima serata, consapevole che la figlia Pia, che capisce l’inglese, ci sarebbe rimasta male. Da mamma non posso accettare queste cose”, ha aggiunto.

La mamma di Francesca Cipriani difende Aldo Montano

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip , la mamma di Francesca Cipriani spende belle parole per Aldo Montano che è davvero un signore educato e rispettoso. Un campione sportivo e si vede, perché riesce sempre a mettere tutti d’accordo“. La mamma della Cipriani, infine, parla anche di Katia Ricciarelli.

“Sono rimasta un po’ delusa da Katia Ricciarelli, che è una grande artista e dovrebbe essere più coerente e meno pettegola con il resto del gruppo. Anche sul fidanzato di Francesca ha avuto da ridire quando lo ha visto nella clip mentre guidava il camion. Ma stiamo scherzando?! Per fortuna mia figlia non entra mai in certe dinamiche, buon per lei, anche perché, credetemi, non saprebbe nemmeno farlo”, ha detto.

