Rita Di Tommaso moglie Franco Califano/ La figlia Silvia:”Non è vero che papà la lasciò col pancione”

RITA DI TOMMASO, CHI E’ LA MOGLIE DI FRANCO CALIFANO

L’unica moglie del ‘Califfo’, in una vita costellata di tante donne e amori cantati pure nelle sue poesie in musica: ecco chi è Rita Di Tommaso, prima e di fatto unica consorte del compianto Franco Califano. E nella serata (su Rai 2, ore 21.20) in cui viene riproposto il bel docufilm ‘Tutto in un tempo piccolo’, diretto da Massimo Cinque e Roberto Cipullo, scopriamo qualcosa di più proprio sulla vita privata del cantautore romano, ma originario di Tripoli, scomparso nel 2013: e partiamo proprio dalla donna che a fine Anni Cinquanta l’aveva reso padre della sua prima e unica figlia.

Come sappiamo, infatti, l’allora giovanissimo Franco Califano era reduce da una breve esperienza milanese e al ritorno nella sua Roma era convolato a giuste nozze, appena 19enne, con Rita Di Tommaso: tuttavia il loro matrimonio non entrerà mai nel Libro dei Guinness per durata dal momento che solo dopo poche settimane il ‘Califfo’ faceva le valigie e andava via, lasciando la donna e soprattutto la figlia nata dalla loro unione, l’allora piccola Silvia (nata nel 1959) e che nel corso degli anni -dopo una tardiva riconciliazione- l’avrebbe pure reso nonno dell’unica nipote Francesca. Ma cosa sappiamo di mamma Rita, la donna che raccontava a una Silvia ancora bambina chi era quell’uomo mai conosciuto (se ne andò quando lei aveva solo cinque mesi) e le annunciava anche l’uscita di ogni disco del celebre papà?

RITA DI TOMMASO, LE NOZZE E LA FIGLIA SILVIA: “NON E’ VERO CHE CI LASCIO’ QUANDO…”

Innanzitutto va detto che ci sono alcune storie ripetute per troppo tempo e da chiarire: Califano non abbandonò mai la moglie Rita Di Tommaso quando aveva il pancione dal momento che l’artista decise di lasciare la compagna solo quando la piccola Silvia aveva qualche mese di vita. Anzi, nonostante la lontananza e l’essere cresciuta di fatto senza padre almeno fino ai vent’anni, quando ci fu il loro incontro (anche se già una prima volta, a 11 anni, la bambina potè vedere il padre), pare che la Di Tommaso le raccontasse spesso di quell’uomo e anzi glielo mostrava pure sfogliando quei fotoromanzi di cui Califano era stato protagonista.

Insomma, Rita Di Tommaso parlava alla figlia di quel playboy incallito anche se le cose tra di loro erano finite male: e forse anche grazie ai dolci racconti della madre un giorno Silvia decise di prendere il telefono e rintracciare il padre, dando vita a quell’avvicinamento che ha permesso loro di stare più vicini negli ultimi anni, pur consapevoli del fatto di essersi persi oramai per sempre “un bel pezzo di vita assieme”. Per il resto, a parte le dichiarazioni rilasciate alla stampa nel 2013 alla morte del cantautore, sappiamo poco delle due donne: oggi che ha già spento le fatidiche sessanta candeline, Silvia vive a Trieste assieme alla figlia 23enne, dove ha una scuola di danza, mentre all’epoca mamma Rita sarebbe rimasta a Roma in tutti questi anni.











