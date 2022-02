RITA MARCOTULLI CHI È LA PIANISTA JAZZ E COMPOSITRICE/ A Sanremo “My Way” con Yuman

Rita Marcotulli duetto con Yuman in My Way

Durante la serata dedicata alle cover a Sanremo 2022 il giovanissimo Yuman ha scelto di cantare una canzone di Frank Sinatra “My Way” accompagnato dall’orchestra e dalla pianista jazz Rita Marcotulli che nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi del jazz internazionale come Chet Baker, John Christensen e Palle Danielsson oltre che con diversi cantanti italiani come Pino Daniele.

Il nome di Rita Marcotulli potrebbe non dire molto agli appassionati di musica, ma in realtà sono la carriera e il credito che ha saputo costruirsi tra gli addetti ai lavori a parlare per lei. Non è certamente esagerato, infatti, definirla la pianista jazz e la compositrice più importante d’Italia, che può vantare un ottimo seguito anche all’estero. La passione per quello che è poi diventato il suo mondo è nata in lei prestissimo e l’ha portata a specializzarsi presso il Conservatorio Santa Cecilia e il Conservatorio Licinio Refice. Non sono mancati i riconoscimenti, tra cui spicca il premio come Miglior Nuovo Talento insignito dalla rivista “Jazz” nel 1997.

Nel 1996 è stata un’artista come Pat Metheny a volerla al suo fianco in una cornice importante come quella del Festival di Sanremo. Il suo legame con Sanremo è più stretto di quel che si può pensare, perché nel febbraio 2013 è stata membro della giuria di qualità alla 63ª edizione del Festival di Sanremo, quella condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Inoltre, il 9 febbraio 2018 ha partecipato con il batterista Roberto Gatto al Festival di Sanremo 2018 in qualità di ospite di Max Gazzè, che era in gara con il brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.

La voglia di non accontentarsi mai è stato da sempre un tratto distintivo della musicista. Ed è stata proprio questa a spingerla a trasferirsi nel 1987 in Svezia, dove è rimasta per cinque anni. La fama ottenuta oltre confine le ha permesso di essere apprezzata anche da diversi colleghi. Tra gli artisti che hanno voluto collaborare con lei ci sono Pino Daniele e Bobby Solo.

Ma non è finita qui per l’artista capitolina, che appena trentenne accompagnò Billy Cobham in un colossale tour euroamericano E’ inoltre riuscita a conquistare il Ciak d’Oro nel 2010 come Miglior Colonna Sonora per il film “Basilicata Coast di Coast“. Ma per questo film ha vinto anche il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011 – ed è stata la prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento – e il Premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz.

