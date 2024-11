Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Rita Rabassini e Gabriele Salvatores, il regista Premio Oscar per il film Mediterraneo del 1992. La scintilla tra la scenografa e il regista è nata proprio durante del riprese del film anche se la donna era sposata con Diego Abatantuono. In passato, infatti, Rita è stata sposata dal 1884 al 1987 con il simpaticissimo Diego Abatantuono e dalla loro unione è nata la figlia Marta. Tre anni di matrimonio tra i due, visto che la scenografa si è poi innamorata di Gabriele Salvatores a cui è legata da più di 40 anni.

Lucia Annibali cosa fa oggi?/ Dall'impegno politico con Italia Viva alla difesa dei diritti delle donne

I due si sono conosciuti proprio grazie a Diego Abatantuono, ex marito di Rita Rabassini. Proprio il regista dalle pagine del Corriere della Sera parlando dell’inizio della conoscenza con Rita ha rivelato un aneddoto divertente successo durante la consegna dei Premi Oscar a Los Angeles. “Ormai ero già fidanzato con la sua ex moglie, Rita” – ha detto il regista. Salvatores ha poi proseguito: “lo raggiungo in una saletta con l’Oscar quando vediamo una porta che si apre e donna che corre inseguita dalla security. E’ Rita e io e Diego urliamo insieme: no, no, lasciate passare, è mia moglie, è nostra moglie…”.

Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ Il tenore: "il ​​matrimonio è iniziato quando ci siamo incontrati"

Rita Rabassini e Gabriele Salvatores: da 40 anni un grande amore

Una bella storia d’amore tra Rita Rabassini e Gabriele Salvatores, anche se ad un certo punto si sono separati perchè Salvatores aveva perso la testa per un’altra. Una volta vissuta la passione, il regista ha riconquistato la sua amata con telefonate, lettere e bigliettini, ma anche una casa.

I due condividono non solo la vita privata, ma anche quella lavorativa visto che spesso lavorano insieme sul set. In particolare i due hanno lavorato nei film Sud, Denti, Quo vadis, baby?, Come dio comanda, Tutto il mio folle amore. Non solo, citare due film che le sono valse una nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento: si tratta di “Educazione Siberiana” e “Happy Family” “Con Rita Rabassini ci amiamo da quarant’anni” ha confessato il regista dalle pagine del Corriere della Sera rivelando però – “viviamo in due città diverse, io a Milano e lei in Lucchesia. La distanza è fondamentale”.

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino?/ "In privato lo chiamo 'Picchio': mi spinse lui a..."