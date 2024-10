Rita Rusic, chi è il fidanzato Cristiano Di Luzio: “Relazione che suscita invidia”

Per Rita Rusic è un momento particolarmente felice dal punto di vista sentimentale, visto che la celebre attrice ed ex moglie di Cecchi Gori è fidanzata con Cristiano Di Luzio, nettamente più giovane di lei e che ha suscitato grande attenzione negli ultimi tempi. Intervistata sulle colonne del magazine Chi, Rita Rusic ha parlato:

“Questo pagare sulla mia pelle certe scelte, ebbene, penso che nel profondo abbia suscitato una certa ammirazione, o quantomeno un po’ d’invidia, una relazione così non è semplice, intendo asimmetrica” ha spiegato la showgirl che negli scorsi anni abbiamo rivisto sul piccolo schermo grazie all’avventura al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Rita Rusic e il legame con il fidanzato Cristiano Di Luzio: “Serve forza di viverla alla pari”

Sempre tra le colonne del magazine Chi, Rita Rusic ha poi svelato altri dettagli riguardo alla relazione con Cristiano Di Luzio, spiegando anche il suo punto di vista riguardo a un legame come quello che i due stanno vivendo, dispensando anche qualche consiglio per chi si trova in una situazione simile:

“Se una donna, oggi, ha una relazione con un uomo più giovane o ha la forza di viverla alla pari, oppure, se tutto è un’angoscia, un’insicurezza, se tutto è sospetto allora non vivi il bello della relazione”. Tra Rita Rusic e Cristiano Di Luzio scorrono circa 30 anni di differenza, ma la showgirl ha ricordato anche di essersi trovata dalla parte opposta durante la sua relazione con Vittorio Cecchi Gori, dunque conoscente molto bene entrambe le posizioni e proprio per questo si sente estremamente tranquilla del rapporto che sta vivendo.

