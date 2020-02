Rita Rusic/ Oggi la sua verità: da Vittorio Cecchi Gori a… (Live Non è la D’Urso)

Rita Rusic è pronta a raccontare la sua verità a “Live Non è la D’Urso”. La produttrice cinematografica, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 4, traccerà un bilancio della sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma soprattutto commenterà le varie diatribe nate nel reality di Canale 5. Come lo scontro con Adriana Volpe che, a detta di Rita Rusic, avrebbe orchestrato un “complotto” per farla fuori. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sostiene che abbia spinto, ad esempio, Antonella Elia a nominarla. Quella del GF Vip 4 resta comunque una bella esperienza per lei: «Ero molto perplessa quando mi avete proposto di fare il Grande Fratello Vip. Invece è stata una esperienza unica, più complessa di quella che appare fuori, ti isoli dal mondo ma non ti manca quello che sta fuori. Vivi in una bolla di sapone», ha dichiarato da Alfonso Signorini. Nella Casa ha avuto modo di farsi delle nuove amiche, come Clizia Incorvaia e Licia Nunez, lo stesso non si può dire di Adriana Volpe: «Sono stata la prima donna ad essere annunciata come concorrente del GF Vip, ho avuto la copertina di Chi e lei è stata invidiosa. Lei si crede la prima donna».

RITA RUSIC, SCONTRO CON VALERIA MARINI PER CECCHI GORI

Rita Rusic, che accusa Adriana Volpe di aver “manovrato” la riappacificazione tra Fernanda Lessa e Antonella Elia per spostare le nomination su di lei, ha però anche altro da commentare oggi a “Live Non è la D’Urso”. Ci riferiamo a Vittorio Cecchi Gori, che nel salotto di Barbara D’Urso si è sottoposto alla macchina della verità per fare chiarezza sui rapporti intercorsi tra lui, l’ex moglie e Valeria Marini, così da chiarire le polemiche e le accuse che si sono lanciate. Recentemente infatti le due sono state protagoniste di una lite in diretta. A tal proposito Vittorio Cecchi Gori, con un sorriso sornione, aveva spiegato di sentirsi lusingato dal fatto che due donne così belle e di grande personalità si scontrano su queste vicende, perché questo per lui vuol dire che gli vogliono ancora bene. «Valeria non si è intromessa nel matrimonio, io l’ho conosciuta un anno dopo la separazione con Rita, soltanto che i miei figli quando venivano a trovarmi, trovavano qualche volta anche Valeria».

RITA RUSIC CONOSCEVA GIÀ ANDREA DENVER?

Valeria Marini aveva invitato Vittorio Cecchi Gori a dire la verità su questo “triangolo”, oggi Rita Rusic è pronta a raccontare la sua a “Live Non è la D’Urso”. Importanti però sono le indicazioni date dal produttore cinematografico alla macchina della verità. Quando gli è stato chiesto se Valeria Marini gli impedisse di vedere Rita Rusic, lui ha risposto in maniera incerta, infatti il risultato della macchina risultava falsato. Poi ha raccontato che la showgirl sarda «ha sbloccato una situazione economica» e che poi ha riavuto tutti i soldi. Poi ha fatto una dichiarazione importante su Rita Rusic, confermando il grande legame che c’è tra loro: ha risposto infatti che è lei la donna più importante della sua vita. C’è però un’altra verità che Rita Rusic deve affrontare: quella su Andrea Denver. Pare infatti che i due già si conoscessero, che ci fosse stata una conoscenza molto approfondita. Barbara D’Urso ha mostratoalcune chat telefoniche scritte da Rita Rusic, che oggi potrà fare chiarezza anche su questo aspetto.



