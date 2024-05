Ritrovata Milena Santirocco/ E’ viva, era in Campania. La sorella: “non ci parlava mai della vita privata”

Milena Santirocco è stata ritrovata. La 54enne abruzzese, insegnante di ballo scomparsa domenica scorsa è fortunatamente stata trovata viva e in buona salute in Campania. Sono tante ora le spiegazioni che dovrà dare, anzitutto ai suoi familiari, per questi sei giorni di latitanza che hanno fatto temere il peggio e avevano già destato un grande movimento di appassionati di gialli e scomparse pronti a dare una mano con le segnalazioni alle ricerche in cui le forze dell’ordine si sono spese senza tregua.

E purtroppo gli ingredienti per una brutta storia c’erano tutti, quando nella giornata di ieri era emerso che Milena Santirocco si era recata a colloquio con un sacerdote esorcista per chiedere una benedizione per lei e per la sua attività, dopo aver trovato tracce di quelle che il sacerdote ha definito un possibile rituale malefico ai suoi danni. Adesso, comunque è il tempo del sollievo, la donna è stata ritrovata, sta bene, ed è stata restituita all’affetto dei suoi cari. Qualsiasi altro problema, dopo le dovute spiegazioni, si potrà affrontare. (Agg. di Vittorio Crippa)

Le ricerche di Milena Santirocco e il dibattito in tv

Le ricerche di Milena Santirocco, l’insegnante di danza scomparsa a Lanciano, in provincia di Chieti, andavano ininterrottamente avanti da una settimana. I soccorritori hanno analizzato una zona di oltre cinque chilometri, intorno a dove è stato agganciato lo smartphone della donna per l’ultima volta, prima di spegnersi, e dove è stata ritrovata la sua auto. I terreni, tuttavia, sono molto impervi e le operazioni non sono state semplici. All’opera in questi giorni anche i sommozzatori, per cercare un eventuale corpo nelle acque del mare, che per fortuna però non è stato trovato.

A parlare del caso, a Quarto Grado, prima del ritrovamento di qualche ora fa, è stata la sorella. “L’elemento che più ci sconvolge è il contrasto tra la serenità e la voglia di vivere che contraddistingue Milena in questa periodo e questa scomparsa improvvisa, soprattutto segnata dalla cancellazione del profilo di Milena Santirocco”, ha sottolineato. La donna, infatti, prima di sparire nel nulla, ha disdetto un appuntamento col parrucchiere ed eliminato il suo account sul social network. “Non riusciamo a collegare queste cose”, hanno ammesso i familiari.

Le ipotesi sulla scomparsa di Milena Santirocco: parla la sorella

Gli inquirenti al momento non avevano escluso nulla per quel che riguarda il caso di Milena Santirocco: dal suicidio all’omicidio, fino alla possibilità più lieta, e fortuntamente verificatasi, che sia ancora in vita. “Le ipotesi possono essere tante. Noi abbiamo sempre escluso l’allontanamento volontario. Il problema è che lei è una persona molto riservata, si tiene tutto per sé. Non riusciamo a ricostruire la sua vita privata e intima. Non è mai successo però che abbia scelto di stare da sola per un certo periodo. Se si allontanava, per massimo un paio di giorni, avvisava sempre anzitempo i figli e mia madre. Era sempre a disposizione, diceva loro di chiamarla nel caso in cui avessero bisogno. Non c’è al momento un’ipotesi più attendibile di altre, ci sono solo supposizioni”, ha chiarito la sorella.

Un altro elemento di mistero nelle indagini sulla scomparsa di Milena Santirocco è il chiodo rinvenuto nella ruota della macchina. “Gli investigatori non ci hanno detto nulla. Potrebbe averlo anche semplicemente incontrato per strada. Quando è arrivata sicuramente la ruota era in buone condizioni, mentre quando abbiamo rinvenuto l’auto il giorno successivo era sgonfia. Io credo sia per questo, ma non posso essere sicura di nulla. Ringrazio i soccorritori. Io spero con tutto il cuore che si faccia viva”, ha concluso.











