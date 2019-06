Diretta Francia Brasile/ Streaming video e tv: ottavo di lusso, Mondiali femminili

Francia Brasile, diretta dall’arbitro canadese Beaudoin, andrà in scena oggi, 23 giugno 2019, a partire dalle ore 21.00 allo Stade Oceane di Le Havre. La gara è valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019 che le transalpine giocano in casa. Francia Brasile è appuntamento sempre affascinante, anche in ambito femminile. La Francia viene dalla vittoria del Gruppo A dove ha ottenuto tre vittorie in tre partite giocate, segnando 7 reti e subendone appena uno. Il Brasile invece ha fatto un po’ più fatica, arrivando alla fase eliminatoria grazie al primo posto nella classifica delle terze qualificate. La nazionale carioca era nel gruppo dell’Italia e proprio grazie a una vittoria contro le azzurre ha potuto raggiungere questo obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Appuntamento con la diretta tv di Francia Brasile su Sky Sport Mondiali, il canale numero 202 della piattaforma satellitare che detiene i diritti per trasmettere i Mondiali di calcio femminile 2019. Questo significa che la visione sarà riservata ai soli abbonati, i quali però avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dall’applicazione o dal sito di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BRASILE FEMMINILE

Nell’attesa della diretta possiamo ora andare a vedere da vicino quali dovrebbero essere le probabili formazioni di Francia Brasile che scenderanno in campo alle ore 21.00 allo Stade Oceane di Le Havre. La nazionale transalpina è abituata a giocare con il 4-3-3: Bouhaddi; Torrent, Bathy, Renard; Majri; Henry, Thiney, Bussaglia; Le Sommer, Gauvin, Diani. Risponde la nazionale carioca che fino a questo momento ha giocato con il 4-4-2: Barbara; Santos de Oliveira, Kathellen, Monica, Tamires; Debinha, Formiga, Thaisa, Andressa; Cristiane, Marta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La Francia viene vista come nettamente favorita sul Brasile dai bookmakers. Il segno 1 (vittoria transalpina) balla tra l’1.29 di William Hill e l’1.36 di Unibet, invece il segno x (pareggio) addirittura a 5.25 per Unibet, mentre il 2 (vittoria carioca) sale ai 10.00 di William Hill. Difficile dunque pensare che la partita possa andare ai supplementari con Bet365 che vede la qualificazione a 1.14 per la Francia e 5.50 per il Brasile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA