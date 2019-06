Risultati Copa America 2019/ Diretta gol live score, gruppo C (oggi 25 giugno)

Nuova giornata dedicata ai risultati della Copa America 2019: due partite importanti nel contesto della qualificazione ai quarti di finale, anche se in realtà pur essendoci in programma una grande classica come Cile-Uruguay (alle ore 1.00 allo stadio Maracana di Rio de Janeiro), sarà probabilmente la sfida tra Ecuador e Giappone (ore 1.00 allo stadio Mineirao di Belo Horizonte) a emettere gli ultimi verdetti di questa fase a gironi. Match in contemporanea in un girone che è già stato ricco di gol e di emozioni, con il Cile che ha già portato a quota 2 nella classifica marcatori Alexis Sanchez ed Edu Vargas, mentre hanno realizzato 2 reti anche Luis Suarez nell’Uruguay e il giapponese Miyoshi. Nelle precedenti partite sia Cile sia Uruguay hanno segnato 6 reti, è mancata però alla Celeste la freddezza nel non farsi rimontare contro il Giappone, un’ingenuità che potrebbe costare il primo posto in classifica, col Cile che invece non ha avuto esitazioni di sorta finora nel suo cammino nella Copa America 2019 in Brasile.

RISULTATI COPA AMERICA 2019: LA SITUAZIONE NEL GIRONE C

In attesa di poter dare la parola al campo per i primi risultati della Copa America 2019 attesi quest’oggi, andiamo ad analizzare quella che è la situazione di classifica del girone C. Il Cile ha già strappato il biglietto per la qualificazione al turno successivo, andando a battere prima il Giappone con un perentorio 4-0, poi l’Ecuador con un decisivo 2-1. Decisivo perché oltre a regalare ai cileni il matematico passaggio del turno, ha di fatto messo quasi fuori l’Ecuador che avrebbe possibilità solo sconfiggendo oggi il Giappone, ma a patto che nella giornata precedente Argentina e Colombia abbiano battuto nei rispettivi impegni Qatar e Paraguay. In caso contrario sarà il Giappone a cercare la qualificazione: serve una vittoria contro l’Ecuador, se il Qatar non riuscirà a sconfiggere l’Argentina sarà indifferente la differenza reti. E l’Uruguay? Anche grazie alla differenza reti la Celeste è sicura del passaggio del turno, ma il piazzamento è tutto da valutare: battere il Cile significherebbe strappare il primo posto, pareggiare ottenere il secondo, perdere potrebbe costare la terza piazza mantenendo comunque la qualificazione. Solo un ko in goleada e un’improbabile catena di risultati nel girone B potrebbe estromettere gli uruguagi dalla competizione al primo turno.

RISULTATI COPA AMERICA 2019

Ore 01.00 Ecuador-Giappone

Ore 01.00 Cile-Uruguay

Classifica: Cile 6; Uruguay 4; Giappone 1; Ecuador 0;



© RIPRODUZIONE RISERVATA