Diretta Argentina Paraguay/ Streaming video DAZN: Seleccion nei guai (Copa America)

Argentina Paraguay, che sarà diretta dall’arbitro brasiliano Wilson Sampaio e si gioca all’Estádio Mineirao di Belo Horizonte, va in scena giovedì 20 giugno alle ore 2.30 italiane e sarà una sfida valevole come match della seconda giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Due formazioni di fronte reduci da due cocenti sconfitte nel turno d’esordio. L’Albiceleste sembra non riuscire a superare la maledizione delle grandi competizioni e ha perso con un netto 0-2, maturato nella ripresa, contro la Colombia complicandosi già la vita in termini di qualificazione al turno successivo, ed essendo obbligata a vincere per non restare incredibilmente tagliata fuori dopo il primo turno. Il Paraguay invece sembrava avere la vittoria in pugno, sul 2-0 contro il Qatar invitato extra alla competizione: gli asiatici hanno invece piazzato la doppia rimonta che ha inguaiato l’Albirroja, ora costretta a giocarsi il tutto per tutto contro Messi e compagni.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Argentina Paraguay non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA PARAGUAY

Aspettando il calcio d’inizio della partita di Belo Horizonte, possiamo soffermarci brevemente su quelle che sono le probabili formazioni di Argentina Paraguay, attese quesa notte presso l’Estádio Mineirao di Belo Horizonte. Di seguito gli 11 schierati dal primo minuto: ARGENTINA (4-4-2): Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Di Maria, Rodriguez, Paredes, Lo Celso; Messi, Aguero. PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; Valdez, Balbuena, Alonso, Arzamendia; Ortiz, Rojas; Perez, Almiron, Dominguez; Cardozo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Argentina nettamente favorita per la vittoria contro il Paraguay. Quota per il segno 1 fissata a 1.44 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.33 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 8.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.90 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.80 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



