Rkomi, chi è la sua fidanzata?/ “Io non la amo, aspetto quel momento”

La partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dove si è presento in gara con “Insuperabile” ha rappresentato per Rkomi il coronamento di un anno che gli ha regalato non poche soddisfazioni a livello professionale, oltre che la possibilità di farsi conoscere da un pubblico più ampio. Arrivare all’Ariston per lui è stata anche un’occasione di riscatto, tipica dei ragazzi di periferia che decidono di costruire un futuro migliore e distaccarsi dall’ambiente semplice in cui sono cresciuti.

I più attenti hanno notato come molti dei suoi brani abbiano anche un accenno autobiografico e facciano trasparire il suo desiderio di introspezione. Come spesso capita quando si diventa popolari, fan e non solo desiderano saperne di più anche sulla vita privata dei personaggi che stanno emergendo. E il cantante non fa accezione: al momento il suo cuore è innamorato?

Rkomi ha una fidanzata? Mistero sul suo nome

Almeno in questa fase in cui è agli inizi della sua carriera, Rkomi desidera fare parlare di sè soprattutto meriti professionali piuttosto che per la sua vita privata. Proprio per questo è raro riuscire a sorprenderlo nel suo tempo libero o in dolce compagnia.

Il cantante avrebbe però una fidanzata, anche se preferisce non parlare di lei, oltre a ritenere eccessivo definirla come tale. Le sue parole a riguardo non lasciano quindi spazio a grandi interpretazioni: “C’è una frequentazione, ma non sono innamorato – ha raccontato a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’ –. Aspetto volentieri il momento in cui mi innamorerò, ne parlo spesso nelle mie canzoni”.

