Rkomi, nuovo fidanzato Paola Di Benedetto/ Sono la coppia dell’estate

Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme

Rkomi è il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto: la coppia dell’estate ufficializzata anche da Fedez e Chiara Ferragni sui social. Proprio così: dopo una serie di tira e molla, di indiscrezioni e rivelazioni, Rkomi e Paola Di Benedetto stanno davvero insieme. La conferma definitiva è arrivata con un post pubblicato da Fedez su Instagram in cui ha scritto: “indovinate la coppia dell’anno” in cui si vedono il rapper in compagnia della moglie Chiara Ferragni e l’amico Rkomi con Paola Di Benedetto.

Oramai non ci sono più dubbi: Paola Di Benedetto e Rkomi sono la nuova coppia dell’estate. Il rapper e cantautore e la conduttrice radiofonica e influencer vicentina fanno coppia fissa e non si nascondono più. Un momento magico per Mirko Manuele Martorana, questo il vero nome di Rkomi, che si gode un anno da record. Il suo album è il più venduto dell’anno e la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo è stato un successo senza precedenti.

Rkomi e Paola Di Benedetto sono fidanzati

Rkomi e Paola Di Benedetto non si nascondono più. Anzi la coppia ha commentato la foto di Fedez scrivendo: “voi belli noi bellissime” con tanto di emoticon a forma di cuore. Pochissimi giorni fa i due erano stati pizzicati a Milano intenti a scambiarsi un romantico bacio all’uscita di un locale per poi essere paparazzati sotto casa della ex vincitrice del Grande Fratello Vip. “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi… A voi le conclusioni!” – aveva detto proprio la ex Madre Natura commentando le foto pubblicate sui giornali di gossip.

Intanto Rkomi festeggia un anno da record: il suo Taxi Driver è l’album più venduto del 2021 con ben 5 dischi di platino. “Sono soddisfatto. Ma mentre Mirko si gode il risultato, Rkomi già pensa a cosa fare di nuovo (e meglio)” – ha detto il cantautore che ha collaborato anche con Elisa – “lei è la mia cantante preferita. È polivalente: si auto produce, canta, scrive e umanamente siamo simili. È estroversa ma anche chiusa, matta ma quadrata quando serve. Una persona prima di una grande artista. Ho atteso il suo album “Ritorno Al Futuro / Back To The Future” e l’ho ascoltato senza mai la voglia di cambiare o andare avanti”.











