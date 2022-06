Paola Di Benebedetto e Rkomi, prima uscita ufficiale/ Fedez: “La coppia dell’anno…”

Paola Di Benedetto e Rkomi: prima uscita di coppia ufficiale

Sembravano solo rumors quelli su Paola Di Benedetto e Rkomi, ma le foto e i video in cui si mostrano insieme mentre si baciano sfoggiando un grande feeling hanno confermato la storia d’amore tra a conduttrice radiofonica e il cantante. Una storia fresca e giovane che, però, ha già conquistato il pubblico. Dopo la fine della storia d’amore con Federico Rossi, la Di Benedetto ha ritrovato l’amore con Rkomi che ha conquistato una grande popolarità partecipando al Festival di Sanremo 2022.

Paola di Benedetto e Rkomi sempre più innamorati/ Baci fuori dal ristorante, il video

Dopo le varie paparazzate che, in poco tempo, sono diventati virali scatenando la reazione del web, per la coppia, è arrivata la prima uscita ufficiale, La Di Benedetto e Rkomi, infatti, si sono concessi un’uscita a cena in compagnia della coppia più amata del web ovvero Chiara Ferragni e Fedez che ha fatto un regalo ai fan pubblicando le foto sul proprio profilo Instagram.

Paola Di Benedetto rompe il silenzio sul bacio con Rkomi/ La risposta che conferma...

Chiara Ferragni e Fedez con Paola Di Benedetto e Rkomi: web in delirio

Belli, famosi e innamorati. Nella foto che vedete qui in alto, Chiara Ferragni e Fedez da una parte, Paola Di Benedetto e Rkomi dall’altra, si lasciano immortalare insieme per ricordare un’uscita speciale. Dopo aver trascorso qualche ora a casa di Fedez con cui sta condividendo l’avventura di giudice di X Factor, Rkomi, con la fidanzata Paola, ha cenato con Fedez e la Ferragni. Una serata documentata dalle foto che il rapper ha regalato ai fan eleggendo, poi, Paola e Mirko (vero nome di Rkomi ndr) “la coppia dell’anno”.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?/ L'indiscrezione dopo le foto insieme

Le foto hanno scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno risposto con migliaia di like e commenti. “Sempre e comunque il re degli spoiler”, “Meravigliosi”, “Belli siete”, scrivono i fan che, esattamente come Fedez, benedicono Paola e Mirko.













© RIPRODUZIONE RISERVATA