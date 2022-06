Roba da ricchi/ Su Rete 4 il film con Paolo Villaggio e Lino Banfi

Roba da ricchi, film di rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Roba da ricchi va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno, a partire dalle 16:45. Si tratta di una pellicola italiana del 1987 che prevede una struttura ad episodi con la regia di Sergio Corbucci il quale ha anche scritto il soggetto e collaborato per la stesura della sceneggiatura insieme a Mario Amendola, Bruno Corbucci, Gianni Romoli, Bernardino Zapponi e Massimo Franciosa. Il film è stato prodotto da Reteitalia e Scena Film Production con la distribuzione gestita dalla Medusa Distribuzione.

L'urlo della battaglia/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler

Il montaggio è stato realizzato da Ruggero Mastroianni con la fotografia di Sergio D’Offizi. Nel cast sono presenti tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano per cui Paolo Villaggio, Serena Grandi, Lino Banfi, Laura Antonelli, Renato Pozzetto e Francesca Dellera.

Roba da ricchi, la trama: un film a episodi

Leggiamo la trama di Roba da ricchi. Nel primo episodio un assicuratore di nome Attilio si innamora di una donna bellissima la quale sfrutta la sua debolezza per mettere a segno una truffa ai danni dell’agenzia. Infatti Attilio si convince che la donna sia innamorata di lui e che vorrebbe uccidere suo marito per intascare il risarcimento danni previsto da una polizza che proprio Attilio fa sottoscrivere. A sua volta il marito è d’accordo con la moglie per truffare il povero assicuratore e ottenere un lauto ricompenso.

Don Camillo monsignore… ma non troppo/ Su Rete 4 il film con Gino Cervi e Fernandel

Alla fine sia il presunto amante che lo stesso marito saranno entrambi giocati dall’astuta donna che terrà tutto per sé il risarcimento danni e si godrà la bella vita mentre i due si ritrovano su un’isola sperduta con nessuna possibilità di potersi salvare. Nel secondo episodio si parla di un famoso imprenditore pugliese che produce orecchiette e che non perde occasione per tradire la propria moglie durante i suoi viaggi d’affari.

La moglie che ben conosce questa situazione decide di organizzare una sorta di scherzo nei suoi confronti per fargli capire come tutto questo sia sbagliato, in particolare finge di essere depressa e che l’unica salvezza per la sua vita sia quella di farle vivere una storia d’amore con un giovane artista francese di nome Napoleone.Alla fine entrambi torneranno a fare quello che fanno quotidianamente ossia fingere di essere una famiglia felice. Nel terzo e ultimo episodio si racconta la vicenda di un povero prete di provincia che organizza con la sua parrocchia una gita per andare a Lourdes con tappa intermedia a Montecarlo. Durante il pernottamento a Montecarlo il prete viene arrestato dalle guardie di sua altezza reale perché assomiglia tantissimo all’uomo che ogni notte entra nei sogni d’amore della principessa rendendola inquieta. Il prete dovrà far parte di una sorta di sketch per far sbloccare la principessa e fare in modo che questa finalmente possa convolare a nozze con il suo prossimo sposo.

Tom Horn/ Su Rete 4 il film con Steve McQueen

Il video del trailer di Roba da ricchi













© RIPRODUZIONE RISERVATA